Los lanzamientos de Apple cambiarán para siempre: el iPhone 18 se iría al 2027 para sortear la crisis de memoria

Según fuentes familiares con los planes de Apple, finalmente el iPhone 18 será retrasado hasta el 2027 y la gama de smartphones de la manzana estará compuesta únicamente por modelos de gama alta.

De esta manera, se confirma que el 2026 puede convertirse en el peor año para cambiar de móvil, por culpa de los altos costes de componentes como la memoria RAM y el almacenamiento resultado de la elevada demanda generada por la fiebre por la inteligencia artificial.

Eso deja a los fabricantes con dos opciones: o suben el precio de sus smartphones, o adoptan una nueva estrategia que les permita pasar el "temporal" hasta que la situación mejore, presumiblemente el año que viene.

Ahora, Nikkei Asia afirma que Apple ha optado por la segunda opción, desarrollando un cambio de estrategia en su calendario de lanzamientos para el 2026 que supone decir adiós, al menos de manera temporal, al iPhone 18.

Según esta filtración, los planes de Apple consisten en lanzar tres smartphones "premium" en la segunda mitad del año para optimizar los recursos disponibles y centrarse en los modelos que ofrecen mayores beneficios.

De esta manera, Apple quiere suavizar el previsible golpe en los ingresos que sufrirá este año, algo que la propia compañía ya ha advertido a los inversores en la última presentación de resultados financieros.

Apple ha presumido de ganar más de 42.000 millones de dólares durante el último trimestre del año, y de un récord de ventas del iPhone gracias a la "extraordinaria" demanda del iPhone 17, particularmente de sus versiones Pro y Pro Max.

Pero al mismo tiempo, Tim Cook, CEO de Apple, confirmó que la subida de precios de la memoria RAM supondrá un "impacto" en los futuros resultados financieros, al reducir el margen de beneficios de cada iPhone vendido.

Imagen renderizada del posible diseño del iPhone Fold fpt. Omicrono

Cook ya ha adelantado que Apple está estudiando "una serie de opciones para hacer frente a esta situación", y ahora esta filtración afirma que el plan consiste en centrarse en los dispositivos premium.

Los smartphones de Apple más caros no solo son los que más se están vendiendo, también son los que tienen un mayor margen que puede ayudar a suavizar el impacto de posibles cambios en los costes de producción.

Estos tres modelos serían el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max, y el nuevo iPhone Fold, el primer móvil plegable de Apple que competirá directamente contra el Galaxy Z Fold de Samsung y el OPPO Find.

De la misma manera, centrarse únicamente en tres modelos permitirá a Apple echar el resto en el desarrollo del plegable, que tiene consideraciones únicas en la producción respecto a un smartphone convencional.

Al menos, los usuarios que simplemente quieren un nuevo iPhone básico no tendrían que esperar mucho más; la filtración afirma que el iPhone 18 sería lanzado en la primera mitad del 2027, repartiendo de esta manera los lanzamientos a partir de ahora en vez de concentrarlos en una fecha única.