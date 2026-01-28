Apple mantendría el precio de sus iPhone 18 pese a la crisis de la RAM 'absorbiendo' los brutales costes, según analistas

La inteligencia artificial, pese a sus múltiples beneficios, está causando una brutal crisis de memorias que no solo afecta a todo el sector tecnológico, sino a empresas tan importantes como Apple o Lenovo.

Dado que los de la manzana mordida siguen aspirando a lanzar sus iPhone 18 para septiembre, es razonable esperar un aumento en los precios. No será así, al menos tal y como cree el analista Ming-Chi Kuo.

En palabras del experto, Apple absorbería los costes de la crisis de las memorias a costa de reducir de forma sustancial el margen de beneficios, sustentándose en un mercado cada vez más volátil.

Apple lo tiene claro: nada de subir precios

Las consecuencias de la crisis de memoria se ven en el día a día. A los brutales precios de las memorias RAM, que han triplicado o cuadruplicado su coste en cuestión de meses, hay que sumarle la inaccesibilidad a ciertos componentes clave para fabricar dispositivos.

Esta crisis abarcará la totalidad del mercado tecnológico del 2026 y afectará a una gran cantidad de productos, incluyendo los dispositivos de almacenamiento como las unidades de estado sólido (SSD).

A few quick thoughts on Apple/iPhone memory price hikes:



1. The 1Q26 LPDDR price hikes mentioned in the news are pretty close to what I’ve heard. NAND flash increases, however, are a bit lower.



2. iPhone memory pricing is now negotiated quarterly instead of every six months, so… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 27, 2026

No es extraño que las miradas estén puestas en una Apple que lanzará una plétora de dispositivos este año, incluyendo por supuesto los iPhone 18 y los nuevos Mac con procesadores M5.

No solo eso; la apuesta por la inteligencia artificial y la suite de Apple Intelligence llevó a que Apple ofrezca modelos de ordenadores con buenas cantidades de memoria RAM sin que el precio, por ahora, se haya visto aumentado.

Ming-Chi Kuo niega que Apple vaya a trasladar estos hechos a sus iPhone. El experto aclara que los precios de la memoria para iPhone se negocian de forma trimestral y no cada seis meses.

Por ende, se espera que se produzca un nuevo aumento en el segundo trimestre de este año, un acuerdo que demuestra la "gran influencia" de la que goza la empresa de la manzana mordida.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

La clave radica en que Apple aprovechará el caos actual del mercado para asegurar su posición dominante y compensar la reducción en los márgenes de beneficios con el sector de servicios y suscripciones.

Esta estrategia hará que Apple pueda "asegurar los chips, absorber los costos y ganar más cuota de mercado", con la vista puesta a recuperar posiciones y beneficios con los servicios ya mencionados.

El plan actual para los iPhone 18 pasa precisamente por ahí. Evitar aumentar los precios en la medida de lo posible, a la espera de que el mercado se estabilice o de que los precios se vuelvan insostenibles.

Existen, eso sí, problemas. Por un lado, esta situación podría extenderse lo suficiente como para ser problemática de cara a inversores y analistas, lo que llevaría a que Apple aumentase finalmente los precios.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Por el otro, la crisis acabaría afectando a otros componentes vitales más allá de las memorias; estos podrían escasear a medida que los servidores de IA siguen copando más y más recursos.