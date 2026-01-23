La nueva 'Dynamic Island' exclusiva del iPhone 18 Pro será un 35% más compacta y menos intrusiva, según un analista

El río de rumores sobre los iPhone 18 ya ha comenzado y con él, las filtraciones. Ya se ha hablado de un diseño con Dynamic Island bajo la pantalla y de los nuevos colores que marcarán a estos teléfonos.

Un filtrador harto conocido en redes sociales apodado Ice Universe ha publicado una imagen alterada de lo que él considera que será la Dynamic Island de los iPhone 18 Pro.

Ice Universe se quita de encima los rumores sobre tecnologías bajo la pantalla y asegura que los iPhone 18 Pro tendrán una Dynamic Island sustancialmente más reducida de lo normal.

Los iPhone 18 Pro tendrán una mini-Dynamic Island

El baile de rumores que se ha producido en torno a los iPhone 18 Pro no ha tenido parangón. Los filtradores no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrirá con estos teléfonos este año.

El primero en hablar en 2026 fue Digital Chat Station, que auguró que los iPhone 18 de gama más alta disfrutarían de una Isla Dinámica más recortada, manteniendo parte de su tecnología bajo la pantalla.

The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%. pic.twitter.com/dLnUdCts7z — Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026

Corroboró los rumores previos de Instant Digital, que explicó que esta Dynamic Island estaría reducida. El bombazo lo dio Jon Prosser, que aseguró que la Dynamic Island desaparecería casi totalmente.

Según Prosser, Apple realizaría un cambio de diseño drástico y llevaría su sensor de cámara a la esquina superior izquierda del panel, manteniendo la cámara TrueDepth bajo la pantalla.

Ice Universe se posiciona contra Prosser y detalla, con datos muy precisos, que la Dynamic Island de los iPhone 18 Pro y Pro Max se reducirá a un tamaño de 13,49 milímetros.

A modo de referencia, el recorte actual es de 20,76 milímetros, aunque como ya sabemos esta es una solución de software. El sensor de cámara y el sistema Face ID ya tienen recortes propios en la pantalla.

Imagen de Ice Universe. Ice Universe X

Si el filtrador tiene razón, hablaríamos de una reducción de nada menos que un 35%, presumiblemente gracias a la reducción de la exposición de los componentes del sistema Face ID.

Se mantendría, eso sí, el mismo diseño de píldora horizontal que se pudo ver en los iPhone 14 Pro. Nada de cambios a los lados, nada de cambios drásticos; una simple reducción de la Dynamic Island.

El beneficio respecto a esta idea es clara. Nos ofrece más superficie de pantalla visible y más espacio para los iconos, aunque iOS no aprovecha prácticamente nunca este espacio.

Por contra, nos encontramos con un menor espacio a la hora de interactuar con la Dynamic Island. Al ser más pequeña, tendremos que tocar más sobre la cámara frontal, ensuciándola por el camino.

Vídeo de Jon Prosser

Lo que sí mantiene Ice Universe respecto a los rumores es que al igual que ocurrió con los iPhone 14, solo los modelos 18 Pro y 18 Pro Max verán esta reducción en la Isla Dinámica.

Los iPhone 18 estándar y presumiblemente el iPhone Air 2 tendrán exactamente la misma Dynamic Island. No se sabe si con más cambios de diseño para diferenciarlos de sus predecesores.