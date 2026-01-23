Adiós a las residencias: Elon Musk promete que sus robots "serán icreíbles para proteger y cuidar a las personas mayores"

Elon Musk, como otros tantos magnates, políticos y CEOs tecnológicos, ha estado en el Foro Económico Mundial de Davos para hablar no solo de IA, sino de su robot Optimus.

En el evento, el dueño de X y de xAI ha vuelto a incidir sobre el hecho de que estos robots estarán tan presentes en nuestras vidas que servirán para cuidar de nuestras mascotas y de nuestros mayores.

Aludiendo al hecho de que cuidar de padres o familiares mayores es caro y difícil, Musk relató que el robot Optimus ayudaría enteramente a su cuidado, haciéndolo mucho más factible para las generaciones futuras.

El Optimus podrá cuidar de nuestros mayores

En Davos, Musk fue preguntado por Optimus, el robot de Tesla que lleva desarrollando años y que aspira a poder a la venta para finales del 2027. También habló sobre inteligencia artificial, por supuesto.

Solo este año, dijo el sudafricano, cualquier inteligencia artificial sería más inteligente que cualquier humano, argumentando que su misión era "maximizar las posibilidades del futuro de la civilización".

Respecto a los robots Optimus, Musk detalló que estos ya estaban haciendo tareas menores en las factorías de Tesla. Vaticinó un futuro en el que todos los hogares tendrían uno de estos robots en su casa.

"Va a haber tantos robots que vamos a saturar las necesidades humanas. Habrá más robots que personas", dijo Musk, que aseguró que estos permitirían cuidar a las personas mayores.

El entrevistador incidió sobre el hecho de que cuidar a personas mayores, sobre todo padres o familiares, podía ser una tarea titánica para algunas personas, tanto en lo económico como en lo social.

Los cuidados necesarios para mantenerlos pueden dispararse y compaginar trabajos o responsabilidades con cuidados casi constantes puede ser algo muy problemático.

Optimus, limpiando una cocina

Es aquí donde entra el Optimus de Tesla. En palabras de Musk, este robot hará que cuidar a estas personas mayores sea algo mucho más accesible, gracias a las capacidades del robot humanoide.

Un usuario citó el fragmento en el que Musk hablaba sobre esto, y afirmó que efectivamente, Optimus sería una gran solución al problema del envejecimiento de la población activa.

Musk respondió asegurando que el Optimus sería "genial para proteger y cuidar a nuestros mayores". Aún así, no explicó exactamente a qué se refería con la idea de protegerlos.

La promesa en torno al Optimus es clara: cuidar a nuestros hijos, limpiar nuestra casa y vigilar a nuestros mayores por un robot que cuesta menos de lo que vale un Tesla, con un precio estimado de 20.000 dólares.

Optimus, el robot humanoide de Tesla.

Los Optimus de Tesla, que comenzaron su andadura a principios de 2021, ya han servido bebidas en eventos, entregado regalos, jugado a juegos y demostraciones técnicas para realizar multitarea.

Tesla desea que el robot sea un asistente a tiempo completo en casa. Que la ordene, que cuide y riegue las plantas, que recoja la compra, que sirva de compañía para los familiares gracias a sus sistemas de IA...

Para ello, el Optimus se valdrá de un software basado en inteligencia artificial que analice las imágenes y sonidos que reciba el robot, así como de cámaras y sensores de presión para ayudarlo a moverse por el entorno.

Esta es una tendencia que se ha ido reflejando entre los fabricantes de robots humanoides. Figure con su Figure 03 ya lo vaticinó, al igual que hizo 1X Tech con su polémico NEO, el futuro robot mayordomo.