Las gafas inteligentes están de moda: VisionLab sigue a Meta y lanza en España su primer modelo que usa IA

Las gafas inteligentes aspiran a ser el producto revelación de los próximos años en España. Google ya ha dado a conocer las suyas, mientras que Meta sigue siendo imparable con sus Ray-Ban.

La óptica VisionLab se ha sumado a esta tendencia lanzando sus Gafas IA by VisionLab, sus primeras gafas con inteligencia artificial y equipadas con cámara, micrófonos y altavoces.

Este es un concepto muy similar al que proponen las Meta Ray-Ban de Zuckerberg, ya que se apoyan poderosamente en la inteligencia artificial para ofrecer sus principales bondades.

Las gafas de IA de VisionLab

Las Gafas IA se postulan como una alternativa clara a las Ray-Ban, pero con una dedicación todavía mayor a la IA. Este sistema, dice la firma, habilitará todo tipo de funciones avanzadas.

Entre ellas tenemos un sistema de traducción simultánea, transferencia de fotos y vídeos al móvil y reconocimiento de imágenes con IA. Las clásicas novedades ya conocidas en otros modelos.

Gafas inteligentes con IA by VisionLab. VisionLab Omicrono

Y sí, hemos dicho fotos y vídeos porque las gafas pueden crear contenido. Cuentan con compatibilidad WiFi y asistentes móviles y equipan una cámara con resolución HD conjuntada con 32 GB de memoria interna.

No falta un conveniente sistema de carga rápida y un set de micrófonos y altavoces estéreo para poder escuchar música e interactuar con la IA directamente desde la montura, sin prácticamente esfuerzo.

Lo mejor es que al hablar de una óptica, tenemos la garantía de optar por cristales graduados o neutros, aunque también podremos hacernos con cristales de sol.

VisionLab asegura que las gafas de base cuentan con cristales transparentes neutros y de sol para poder intercambiarlos siempre que el cliente lo requiera, lo cual es tremendamente conveniente.

Gafas IA. VisionLab Omicrono

Por supuesto, las Gafas AI de VisionLab incorporan una aplicación conjunta que sirve como enlace entre la montura y el smartphone, por lo que tenemos todas las ventajas cubiertas en cuanto a versatilidad.

Curiosamente, VisionLab también vende las Ray-Ban de Meta junto a varias de sus monturas, incluyendo los modelos Oakley. Las VisionLab se pueden adquirir en una talla única 49.

Precio y disponibilidad

Las gafas IA de VisionLab ya se pueden comprar en España a un precio de 199 euros. Este es un precio bastante reducido respecto a las Ray-Ban Smart Glasses de Meta, en sus dos versiones principales.

El último modelo de los de Zuckerberg pasa a costar en nuestro país 329 euros para el modelo Wayfarer Gen 1. Si queremos optar por el modelo más reciente, pasaremos a pagar 419 euros.