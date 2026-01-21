Sony se sube a la moda de los auriculares que rodean la oreja sin taponar el oído: así son los nuevos LinkBuds Clip

Si Sony fue de las compañías pioneras que apostaron fuerte por los auriculares de formato abierto con la familia LinkBuds, la multinacional japonesa ha dado ahora el salto al popular formato Clip con los nuevos LinkBuds Clip.

Sony llega así para competir contra alternativas de otras marcas como Huawei, JBL o Soundcore buscando combinar el disfrute de la música con el poder estar conectado con el mundo real al mismo tiempo, sin aislarse por completo, como sí sucede en otro tipo de auriculares.



De este modo el diseño Always-on clip, que queda de forma anillada en la oreja, permite escuchar el entorno y tu música al tiempo que incluye tres modos de escucha que se adaptan a lo que te rodea.

Los LinkBuds Clip presentan un diseño en forma de C que no invade el canal auditivo, por lo que se adaptan fácilmente a una amplia variedad de formas de oreja. El cuerpo principal y la banda superior proporcionan un amplio rango de ajuste y una excelente estabilidad.

Precisamente, para facilitar esta estabilidad en la oreja y asegurar tanto el confort como la audición, también incluyen almohadillas de ajuste, lo que te permite adaptarlos a las preferencias cambiando la posición de la banda.

Sony LinkBuds Clip Sony Omicrono

Sony explica que han sido diseñados teniendo en cuenta la opinión de los clientes y uno de los elementos clave del diseño es que no comprometen la reconocida calidad de audio de la firma.

Cuentan con tres modos de escucha que se puede alternar con solo tocar los auriculares. El modo Estándar está centrado en la calidad de sonido, con precisión a todos los niveles.

Voice Boost, por su parte, está pensado para entornos ruidosos, como estaciones de tren y zonas concurridas, ya que facilita la escucha al amplificar las voces. Por último, en espacios más tranquilos, en los que al usuario le puede preocupar que otras personas puedan oír lo que estás escuchando, se puede cambiar al modo Sound Leakage Reduction y disfrutar del contenido sin molestar.

Lo cierto es que más allá del diseño, para la compañía la calidad de sonido es un elemento irrenunciable, por lo que la calibración toma de referencia su icónica serie 1000X.

Están equipados con un procesamiento de la señal de voz y una tecnología de captación de voz de alta precisión, así como ofrecen una excelente calidad de llamada. Gracias a un sensor de conducción ósea que captura la voz con precisión y a un sistema de reducción de ruido basado en IA.

Sony LinkBuds Clip Sony Omicrono

Incorporan escalado de música con DSEE, 360 Reality Audio para una experiencia de audio inmersiva personalizada, así como efecto de música de fondo; así como cuentan con un ecualizador de 10 bandas, personalizable en la app de Sony.

Con respecto a su autonomía, tiene una batería de 37 horas de uso con carga rápida que permite disponer de 1 hora de escucha con 3 minutos de carga. Asimismo, disponen de resistencia al agua IPX4 y conexión multipunto.

Con respecto a su precio y disponibilidad, los nuevos auriculares llegan ya este mes a las tiendas a un precio de 200 euros en cuatro terminaciones: gris claro, negro, lavanda y verde.