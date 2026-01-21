Apple prepara unos AirPods Pro más caros que incorporarán cámaras infrarrojas para hacer control por gestos

Aunque Apple haya lanzado muy recientemente los AirPods Pro 3 en España —en septiembre de 2025, nada menos—, ya hay rumores de unos modelos todavía más avanzados para 2026.

Así lo relata una cadena de rumores que comenzó con el analista Ming-Chi Kuo y que se ha ido extendiendo por otros filtradores, como sería Instant Digital. La clave estará en unas cámaras infrarrojas.

Estas cámaras servirían para realizar controles por gestos más precisos, lo que llevaría a que Apple eliminase por completo los sensores de presión en los tallos de los AirPods Pro anteriores.

Nuevos AirPods Pro para este año

Fue en septiembre del año pasado cuando Kuo explicó que Apple preparaba un nuevo modelo más allá de los AirPods Pro 3. Se formó una buena, ya que no tenía ningún sentido.

De base, partimos de que los AirPods Pro 3 habían sido presentados ese mismo mes, y usualmente Apple tarda bastante en actualizar sus auriculares de gama alta; varios años, de hecho.

De izquierda a derecha: AirPods 2, AirPods 3 y AirPods Pro. CFQ Omicrono

Era tremendamente irregular que Apple, tras la presentación de unos AirPods Pro, se decidiera a lanzar otros en un lapso de tiempo tan corto. Solo hay una excepción, que son los AirPods Pro con USB-C.

El cronograma queda así. Los AirPods Pro se lanzaron en 2019, mientras que la siguiente generación hizo acto de presencia en 2022. En 2023 se actualizó su puerto Lightning y en 2025, llegaron los AirPods Pro 3.

Kuo, en ese momento, relató que la gran novedad de los AirPods Pro de 2026 sería una cámara infrarroja que reconocería los gestos de nuestras manos y más importante aún, mejoraría el audio espacial.

Le sigue ahora otro filtrador, Instant Digital, que dio pábulo al rumor de Kuo y explicó que los AirPods Pro 2026 se posicionarán como una alternativa más cara de los AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

En lugar de lanzar unos hipotéticos AirPods Ultra, Apple haría una nueva versión de los Pro 3. Algo similar a lo que hace ya con los AirPods 4, que tienen una versión sin ANC y otra con.

MacRumors aclara que este nuevo modelo podría integrar un plausible chip H3, que actualmente estaría en desarrollo en el seno de Apple, y que podría sustituir al H2 presente en los AirPods Pro 3.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, no hay un consenso claro sobre fechas, pero es más que probable que estos aparezcan en la keynote de presentación de los iPhone en septiembre.

El precio, eso sí, es complicado. Los AirPods Pro 3 se venden por 249 euros en España, mientras que los AirPods Max, pasan a costar 579 euros. Es razonable pensar en un precio en torno a los 300 o los 350 euros.