Adiós a los apagones: Bluetti ahora puede cargar baterías externas de 1.200W en tu coche mientras conduces

Los meses de frío poco a poco van pasando, y España se aboca cada vez más a una primavera que muchos esperan como agua de mayo para hacer sus escapadas en el campo.

En el contexto del CES 2026 se ha dado a conocer el Bluetti Charger 2, un cargador DC doble para alimentar estaciones de energía portátiles en vehículos preparados.

Este dispositivo, afirma la marca, podrá alimentar todo tipo de dispositivos mediante el kit CC opcional, desde neveras para coches hasta luces, ventiladores y dispositivos de 12/24 V.

Llega el cargador DC dual de Bluetti

Estamos ante un cargador para coche que posee una potencia de 1.200 W, es decir, es 13 veces más rápido que las tomas de coche estándar de 12 V.

El Charger 2 de Bluetti puede cargar por alternador y con energía solar a través de paneles solares instalados en el vehículo; se puede elegir o una fuente o usar ambas sin necesidad de desconectar el cargador.

Bluetti afirma que este Charger 2 es compatible con todos los modelos de estaciones de energía portátiles de la propia marca y con el 95% de las estaciones de carga de terceros.

Dispone de salida CC de 12/24 V mediante DC Hub —aunque se requiere un cable adaptador Anderson para conectarla a un panel CC, ya que el DC Hub no incluye uno—.

Esquema de funcionamiento del Charger 2. Bluetti Omicrono

El Charger 2 puede sacar 800 W del alternador del vehículo y hasta 600 W del solar, por lo que la potencia total de carga estará limitada a 1.200 W, como ya hemos comentado.

Puede ofrecer energía de manera ininterrumpida a la estación de energía, ya sea estando en movimiento como estacionado, para lograr una energía ampliable para paneles DC y otros dispositivos.

Incluso es posible añadir un paquete de baterías Bluetti opcionales a la estación, con cables bidireccionales y aprovechar hasta tres fuentes de energía, como son el alternador, los paneles solares y las baterías.

Un aspecto llamativo es que si el coche se queda sin batería, el Charger 2 permite usar la estación de energía para cargarla,puede recargarla, aprovechando la batería de expansión o la energía solar.

Charger 2 de Bluetti. Bluetti Omicrono

Con el kit de alimentación CC, el conductor puede alimentar dispositivos DC y cambiar las fuentes del Charger 2 a la hora de apagar el motor para mantener los dispositivos funcionando sin que la batería del vehículo se descargue totalmente.

Por supuesto, está equipado con importantes salvaguardas de seguridad, como un sistema de control de temperatura, protección contra bajo voltaje y una tecnología de regulación de voltaje para ajustarlo desde la app.

Y es que ya sea mediante Bluetooth o WiFi, se puede supervisar el rendimiento del cargador en la aplicación, que registra el consumo energético y controla el sistema en cualquier momento.

El conjunto por sí solo protege todos los equipos contra situaciones de sobretensión, subtensión y sobrecorriente, además de sobrecalentamiento.

Ya se puede comprar en España a un precio especial que se acabará poco después del CES a 399 euros. Posteriormente, pasará a costar 599 euros.