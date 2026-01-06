El invento español que protege la cabeza de los futbolistas y previene lesiones cerebrales: reduce el impacto de los golpes

Los futbolistas están expuestos durante los partidos a diferentes golpes en la cabeza, ya sea por impactos con la pelota o, accidentalmente, con rivales. Estas acciones suponen un importante peligro para la salud de estos profesionales, que ya recurren a tecnologías como un collar, cascos protectores o un invento desarrollado en España que los protege y ayuda a prevenir lesiones cerebrales.

El pasado mes de octubre de 2025, en un duelo frente a la Real Sociedad, Nemanja Gudelj, futbolista serbio del Sevilla, se convirtió en el primer jugador profesional en disputar un partido oficial de la liga española utilizando Proteckthor, una innovadora cinta 'made in Spain' que protege la cabeza del jugador al reducir hasta un 93 % los impactos.

Proteckthor es obra de Carlos Pelayo, un emprendedor español que, en 2014, al descubrir que los remates de cabeza tenían consecuencias negativas para la salud de los futbolistas, se propuso desarrollar una tecnología que mejorara la salud de los deportistas y que ayudase a prevenir enfermedades neurodegenerativas.

"Un estudio de la Universidad de Glasgow —financiado por la FIFA— demostró que los futbolistas profesionales tenían cinco veces más de posibilidades de desarrollar alzheimer, dos veces más de párkinson y 3,5 de problemas de neuronas motoras", explicó Carlos Pelayo a EL ESPAÑOL en una entrevista.

Tras un análisis del mercado y unos 16 prototipos, el emprendedor diseñó Proteckthor. Esta cinta está hecha con materiales ultraresistentes y con un ajuste ligero para disminuir el riesgo de lesiones en la cabeza de los jugadores sin afectar a su rendimiento en el campo.

Reduce los impactos

Proteckthor se presenta como el "futuro de la salud en el deporte". Con un precio de 49,99 euros, esta cinta incluye tecnología multicapa con celdas de absorción que permite reducir hasta un 93 % el impacto en zonas clave como la frente, sienes y parte superior del cráneo.

La startup española asegura en su web que este invento nació con el propósito de proteger el cerebro de los futbolistas sin alterar la esencia del juego. Una cinta o banda que se ha creado en colaboración con el Laboratorio del Impacto de la Universidad de Zaragoza.

Un jugador de la Kings League usando la cinta de Proteckthor en un partido. Proteckthor Omicrono

Este dispositivo está avalado por la FIFA y la IFAB y es capaz de reducir de forma significativa el daño de cabeza en diferentes tipos de impacto que se pueden dar en los partidos, "manteniendo la velocidad, precisión y naturalidad del juego".

Carlos Pelayo aseguró a este periódico que han logrado "desarrollar una cinta que absorbe muchísimo el impacto y se pierde menos de un 1% en la velocidad de salida, por lo que es inapreciable".

Proteckthor se puede personalizar, añadiendo un logo o escudo, y viene en talla única: cuenta con un elástico trasero de 32 centímetros que se adapta cómodamente a cualquier tamaño de cabeza, tanto para adultos como niños. Además, está adaptado a otros deportes, como baloncesto o rugby, entre otros.

Otra de sus claves es un diseño minimalista, ligero y ultraresistente, que le permite mantenerse firme durante el juego. También es sencillo y rápido de montar. Para ello tan solo hay que insertar la cinta elástica por las diferentes ranuras de la cinta y ajustarla al tamaño de la cabeza.

La cinta de Protecktho personalizad con el escudo del Deportivo de La Coruña. Protecktho Omicrono

"Es como llevar un casco, aunque no lo es, porque es mucho más finito y menos efectivo. Pero bueno, te puede ayudar en todo lo que concierne a los impactos, porque a día de hoy conocemos muy poco el cerebro y no sabemos lo que puede pasar en el futuro", aseguró Pelayo.

En comparación con otras soluciones, como los cascos protectores, Proteckthor está aprobada para usarse en competiciones oficiales, conserva la potencia y precisión del remate, es antibacteriana y apta para todas las edades y niveles.

La empresa también destaca una desventaja 'relativa' de su producto y es que no cubre toda la cabeza, aunque no lo necesita, ya que solamente protege "las zonas críticas con máxima eficiencia".

Una versión con sensores

Carlos Pelayo no se detiene aquí y es que, tal y como confirmó a este periódico, ya está trabajando en otra versión más avanzada de la cinta a la que añadirá sensores en su parte inferior y conexión Bluetooth para una monitorización en tiempo real.

Un niño con la cinta de Proteckthor. Proteckthor Omicrono

Unas características que permitirán medir la gravedad del impacto y determinar si es necesario o no parar el partido. "Con una aplicación móvil se medirá en tiempo real cómo ha sido el golpe y cuánto daño llega al cerebro", explicó.

Mientras que en el césped esto "lo marcará el dispositivo con unas luces de colores en el lateral, de modo que el árbitro, el entrenador o un familiar podría ver cómo de fuerte ha sido el golpe. Después, nosotros informaremos cuál ha sido el porcentaje de gravedad o de daño".

Cabe señalar que, según diversos estudios, un niño que juega al fútbol base puede acumular entre 1.500 y 1.800 impactos de cabeza al año, sumando partidos y entrenamientos.

En categorías profesionales, las cifras se sitúan entre 1.000 y 1.500 remates de cabeza anuales, sin contar los choques accidentales, elevan la exposición total hasta tasas de 48,6 impactos por cada 1.000 horas de juego, por lo que un invento como Proteckthor podría marcar la diferencia en la salud de los futbolistas.