El iPod Nano 'vuelve' con este sucesor no oficial: el nuevo reproductor de FiiO tiene pantalla táctil y diseño retro

La desaparición del iPod en España en el año 2022 marcó el fin de una era para unos dispositivos que han sido sustituidos por los móviles. La firma FiiO busca revivir este espíritu con su nuevo producto.

Hablamos del Snowsky Disc, un reproductor de música retro que incluye una pantalla táctil y que recuerda poderosamente al famosísimo iPod nano, el ultra-minimalista reproductor de Apple lanzado hace años.

La idea es casi la misma, pero incluyendo una nueva pantalla circular y las mejoras tecnológicas en lo que al audio se refiere, con una arquitectura de audio DAC dual y compatibilidad con tarjetas microSD.

El FiiO Snosky Disc revive al iPod Nano

Como decimos, estamos ante un reproductor muy compacto pero cargado de hardware. Su conectividad consta de dos salidas para auriculares; una balanceada de 4,4 mm y una de 3,5 mm.

Le sigue una ranura de tarjetas microSD capaz de soportar almacenamientos de hasta 2 TB, suficiente para manejar bibliotecas enteras de canciones en alta resolución, de forma local.

Snowsky Disc de FiiO. FiiO Omicrono

Obviamente, el FiiO Snowsky no es solo un producto analógico. En lo inalámbrico, presume de un sistema Bluetooth LDAC y WiFi integrado para escuchar música en alta calidad y hacer uso de AirPlay.

Cabe aclarar que el dispositivo también sirve como concentrador digital, debido a que sirve como DAC USB y salida de audio USB, integrándose perfectamente con portátiles, teléfonos, etcétera.

En este sentido, el Snowsky provee una salida SPDIF que logra esta conexión DAC para amplificadores domésticos. Es decir, que no solo es un reproductor, sino un accesorio para audiófilos.

Si lo queremos usar como un reproductor separado, el Snowsky Disc podrá operar durante 12 horas ininterrumpidas, lo que es perfecto para largos trayectos y largas sesiones de escucha, incluso para el gimnasio.

Snowsky Disc de FiiO. FiiO Omicrono

La pantalla táctil es el gran añadido de este reproductor. Incluye una interfaz completa para ver las portadas de los álbumes e incluso se integra con la app de FiiO para smartphones.

Este reproductor es perfecto para aquellos que buscan un accesorio de escucha musical en alta calidad y para los que quieren un reproductor simple, pero que otorgue grandes prestaciones en lo que a audio refiere.

El FiiO Snowsky Disc se lanzará en enero y se podrá vender a un precio aproximado de unos 80 dólares, o lo que es lo mismo, unos 67 o 70 euros. Está por ver qué precio presenta en el mercado español.