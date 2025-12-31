El revolucionario gadget de OpenAI y Jony Ive se puede haber filtrado, y sería lo que nadie esperaba: un lápiz

Una de las grandes noticias del 2025 fue el anuncio de OpenAI de que había fichado a Jony Ive, el mítico diseñador de Apple que estuvo detrás de algunos de los productos más importantes de la compañía, desde el iPhone al Apple Watch.

Desde entonces, se ha hablado mucho de cómo será el primer producto diseñado por Ive para OpenAI, que hasta ahora se ha centrado en el sector del "software" con ChatGPT y modelos especializados de inteligencia artificial como Sora.

Ahora, podemos tener una mejor idea de este primer dispositivo, gracias a un habitual de las filtraciones, Smart Pikachu, que ha publicado los primeros detalles en su cuenta en la red social china Weibo.

Según esta filtración, OpenAI está evaluando nada menos que tres proyectos de "hardware", por lo que todo indica que la compañía aún no tiene del todo finalizado el factor de forma ni qué es exactamente lo que hará.

Lo sorprendente es que, como mínimo, uno de estos dispositivos puede ser un lápiz, mientras que el otro modelo que se está planteando es un dispositivo de audio para llevar encima.

Por una parte, no es sorprendente que OpenAI esté jugando con la idea de un dispositivo de audio, que sería un asistente personal que podríamos usar solo con la voz.

Sin embargo, eso lo haría muy parecido al Rabbit R1 lanzado el año pasado y que fue uno de los primeros fracasos totales del recién nacido sector de la inteligencia artificial generativa, por no poder cumplir las promesas que hizo.

Es evidente que OpenAI quiere evitar caer en la misma piedra, y eso le podría llevar a probar un factor de forma diferente, que demuestre el potencial de ChatGPT en el "mundo real" de otra manera.

Aquí es donde entra el lápiz de OpenAI. Hay que aclarar que no estamos hablando de un "lápiz táctil" para tocar la pantalla del móvil, sino que podríamos usarlo en cualquier sitio de manera relativamente independiente.

Aunque la filtración no lo aclara, un lápiz conectado podría tener un gran potencial en conjunción con la IA generativa. Por ejemplo, para dibujar en cualquier superficie y generar una imagen con nuestro garabato, para introducir texto en cualquier sitio o generar diagramas.

Este lápiz podría ser una manera de huir de las pantallas que dominan nuestras vidas; aunque probablemente estaría conectado a ChatGPT a través de la app de nuestro smartphone.

El nombre código de este proyecto es "Gumdrop", y en el poco tiempo que lleva en desarrollo ya ha sufrido varios tropiezos, empezando por su nombre; OpenAI finalmente no podrá usar "io" al estar registrada por una startup relacionada con Google.

Pero tal vez más preocupante es que OpenAI ya ha tenido que cambiar los planes de producción, y eso que el producto realmente no existe aún.

Según la filtración, el proyecto inicialmente fue asignado a Luxshare, pero una disputa con la localización de las fábricas ha hecho que OpenAI se esté planteando llevárselo a Foxconn.

El problema es que OpenAI no quiere fabricar el dispositivo en China, por las posibles consecuencias que puede sufrir en el clima político actual y futuro, donde el gobierno estadounidense está luchando para evitar que China obtenga una ventaja en la carrera de la IA.

En estos momentos, es más probable que el dispositivo sea fabricado en Vietnam, aunque el territorio estadounidense también es una opción con potencial.

Sea como sea, quedan al menos dos años para que veamos este dispositivo, y en ese tiempo pueden cambiar muchas cosas.