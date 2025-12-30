De Apple a Lenovo: estas son las cuatro marcas que están mejor posicionadas para sortear la crisis de las memorias RAM

Llevamos varias semanas informando de la escasez de la memoria RAM y de cómo los centros de datos y la infraestructura de la inteligencia artificial están haciendo que los precios de la misma se disparen.

Incluso se especula con que en 2026 los móviles Android de gama de entrada empezarán a tener 4 GB de nuevo, como hace una década.

Esto también está afectando a los fabricantes de ordenadores, en especial a los portátiles, puesto que no se pueden vender sin todos los componentes.

Así, los principales rivales de este sector están compitiendo por hacerse un hueco en el listado de prioridades de los fabricantes de memorias, como Samsung, SK Hynix y Micron Technology.

La competencia es tan alta que incluso marcas de primer nivel tienen que posicionarse y negociar para obtener no ya un trato de favor, sino simplemente la confirmación de que no se retrasarán sus compras.

Un chip de memoria del fabricante surcoreano SK Hynix. Reuters

La última información apunta a que hay cuatro firmas que están obteniendo, por diversos motivos, un trato especial por parte de los fabricantes de memoria.

De hecho, el problema es tan grave que lo que ahora mismo priorizan las empresas es el poder asegurar el acceso a los productos, no tanto obtener un precio bajo.

Esto es así porque si no pueden contar con memoria RAM o discos de almacenamiento, se paraliza directamente la venta de dispositivos como portátiles o teléfonos móviles.

De hecho, hasta hace poco, los contratos normalmente se finalizaban a finales del tercer trimestre, pero ahora las empresas sólo pueden avanzar paso a paso porque la incertidumbre es máxima.

Las cuatro marcas que están consiguiendo acceso prioritario a las memorias son algunas de las más grandes.

La más obvia es Apple, que tiene un músculo financiero y un volumen de compra que le permite posicionarse entre las más relevantes y conseguir lo que necesita.

También está bien posicionada Lenovo, que es el fabricante de PCs más grande del mundo y que mantiene una estrecha relación con Samsung, lo que le otorga acceso prioritario al suministro.

Samsung también apoya a Asus en parte para corresponder al apoyo de Asus a Samsung durante el lanzamiento de sus paneles OLED.

La última gran firma es Dell, que como importante proveedor de servidores de IA, también ocupa un lugar más alto en las listas de proveedores de memoria en comparación con marcas dedicadas exclusivamente a la electrónica de consumo.

Al parecer, su principal proveedor de memoria es Micron. Otro factor que prioriza a Dell es su importante cartera de proyectos relacionados con el ejército y el gobierno de Estados Unidos.