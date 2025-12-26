Qué es Groq y cómo su tecnología va a consolidar el reinado de Nvidia en la carrera de la inteligencia artificial

Tras poner a la venta su superordenador con IA, ahora Nvidia ha llegado a un acuerdo de licencia con la startup de inteligencia artificial Groq, con el que amplía sus inversiones en empresas vinculadas al auge de la inteligencia artificial generativa.

El acuerdo permitirá a la compañía de Jensen Huang utilizar la tecnología de Groq e integrará su diseño de chips en futuros productos. Algunos de los ejecutivos de la startup, según Bloomberg, dejarán sus puestos para unirse a Nvidia y colaborar en esta iniciativa.

Groq, tras una operación tasada en cerca de 20.000 millones de dólares, continuará operando como una empresa independiente con un nuevo director ejecutivo, según comunicó el miércoles pasado a través del anuncio desde su web.

Este acuerdo es muy importante para Nvidia porque obtiene el derecho a incorporar un nuevo tipo de tecnología a sus productos: la LPU (Language Processing Unit), que hace que la inteligencia artificial responda instantáneamente.

A diferencia de las GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico), que fueron diseñadas en su origen para gráficos y adaptadas posteriormente para IA, Groq diseñó su chip desde cero específicamente para el lenguaje.

Y no solo por el lenguaje en su sentido más abstracto, sino por la forma matemática en la que se genera el lenguaje, eje de los LLMs (Grandes Modelos de Lenguaje) que se usan en ChatGPT, Claude, Gemini y otras herramientas de IA.

Lo peculiar de esta nueva categoría de chip es que no se utilizan para entrenar a los modelos de IA, sino para responder rápidamente a las consultas de los usuarios.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, en un evento el 4 de noviembre de 2025. Reuters

Este acuerdo por parte de Nvidia Corp. con Groq tiene dos vertientes muy importantes. La primera es que Nvidia elimina su mayor debilidad, ya que ahora puede ofrecer a sus clientes sus GPUs H100/Blackwell para entrenar y la tecnología LPU integrada para responder rápidamente.

Hasta ahora, Nvidia era el rey absoluto del entrenamiento de los LLMs, pero tenía competidores en inferencia (que se conoce como la capacidad para responder rápidamente a una consulta) como la misma Groq o Cerebras.

Jonathan Ross se pasa a Nvidia

La segunda vertiente es una gran jugada hecha por Nvidia. Jonathan Ross, ex directivo de la división de chips de Google y fundador de Groq, y gran parte de su equipo de ingeniería pasan a trabajar para Nvidia.

Groq fue fundada en 2016 por Ross, que entre sus logros cuenta con ser el "padre" de la tecnología que hace especiales a los móviles Pixel de Google: creó la Unidad de Procesamiento Tensorial del gigante tecnológico, que se encarga de impulsar las cargas de trabajo de IA.

Imagen de una TPU Wikipedia

Funciones de los Google Pixel como Borrador Mágico, la traducción en tiempo real sin enviar datos a la nube o la fotografía computacional (el procesado HDR+) no serían posibles sin Jonathan Ross.

Nvidia ahora ya cuenta en sus filas con el "cerebro" de Groq y señaló tras el acuerdo: "Los chips de baja latencia de Groq tienen una capacidad de respuesta extremadamente rápida entre las entradas de datos. Añadirán nuevas áreas de mercado".

Con este acuerdo, Nvidia sigue realizando inversiones en empresas de todo el ecosistema de infraestructura de IA, con el objetivo de seguir manteniendo una amplia ventaja en el mercado de la inferencia.

La inversión de miles de millones de dólares en una gran variedad de proyectos, impulsará según Nvidia la industria de la IA en su conjunto, como los 100.000 millones de dólares acordados con OpenAI o las participaciones en Intel Corp.