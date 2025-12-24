Samsung lanza el primer monitor del mundo para juegos y películas en 3D con resolución 6K y sin necesidad de gafas

Tras sus nuevos televisores para el hogar presentados hace pocos días, ahora Samsung va a por todo en los monitores gaming con la gama Odyssey 2026 que incluye la primera pantalla 3D sin gafas con resolución 6K.

Cinco nuevos modelos que superan los límites de la resolución, frecuencias de actualización y el rendimiento visual inmersivo liderado por el primer Odyssey G9 3D 6K del fabricante coreano.

Una gran apuesta tanto para los gamers como para los creadores que incluyen el Odyssey G6 de última generación y tres nuevos modelos Odyssey G8.

Hun Lee señala: "Con la gama Odyssey de este año, presentamos experiencias de visualización que simplemente no eran posibles hace tan solo un año".

Sigue con: "Desde el primer monitor 3D 6K sin gafas del sector hasta la revolucionaria velocidad de 1.040 Hz, hemos diseñado estos monitores para satisfacer las ambiciones de los gamers actuales".

Odyssey 3D con juegos 3D sin gafas

Odyssey 3D es el primer monitor del mundo para juegos 3D sin gafas que se caracteriza por su resolución 6K y seguimiento ocular en tiempo real que ajusta la profundidad y la perspectiva en función de la posición del usuario.

Lo que crea una sensación de dimensión en capas para una experiencia de juego fluida e ininterrumpida sin el uso de gafas. Es decir, que se evita una de las mayores molestias para experimentar el 3D.

La nueva gama Odissey de Samsung Samsung

Aparte de su resolución 6K, lleva la tasa de refresco en pantalla a los 165 Hz que se aumenta a los 330 Hz gracias al modo dual, y con el gran extra de un tiempo de respuesta GtG de 1 ms.

Ya hay disponibles una serie de juegos compatibles con efectos 3D optimizados: The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture y Stellar Blade.

El monitor Odyssey 3D de Samsung lo que hace es mejorar el terreno, la distancia y la separación de objetos más allá de la jugabilidad 2D estándar a la que se está acostumbrado normalmente con otros monitores.

Odyssey G6

El siguiente monitor es el Odyssey G6 con una asombrosa frecuencia de actualización de 1.040 Hz que rompe todas las barreras de los conocidos para la mayor fluidez jamás vista en una pantalla gaming.

Odissey G6 de Samsung Samsung

El modelo G60H de 27 pulgadas consigue esa tasa gracias a su modo dual y la compatibilidad nativa con QHD hasta 600 Hz para llevar una experiencia inaudita en los movimientos a alta velocidad sin pérdida de claridad en los detalles más pequeños.

Aparte de aumentar el rendimiento en un instante cuando se necesita con resolución ultra nítida, cuenta con AMD FreeSync Premium como NVIDIA G-Sync para la sincronización entre los frames que genera la gráfica y los que se visualizan en pantalla.

Los Odyssey G8 en 6K, 5K y OLED

Odyssey G8 es parte de la ampliación de la serie en 2026 con tres modelos distintos y caracterizándose por alta resolución en 6K, 5K y OLED.

Odissey G6 de Samsung Samsung

El Odyssey G8 de 32 pulgadas (G80HS) es el primer monitor para juegos 6K del sector con tasa de refresco de 165 Hz y con un modo dual que admite hasta 330 Hz en 3K.

El Odyssey G8 de 27 pulgadas (G80HF) cuenta con 5K, soporte nativo de hasta 180 Hz y modo dual que aumenta la frecuencia a 360 Hz en resolución QHD.

Odissey G8 OLED Samsung

Odyssey G7 de 32 pulgadas, como el modelo G80SH, se caracteriza por un panel 4K QD-OLED con frecuencia de actualización de 240 Hz, visualización sin reflejos, brillo de 300 nits y certificación VESA Display HDR True Black 500.

Lleva la experiencia gaming a un contraste más profundo y cuenta con DisplayPort 2.1 con ancho de banda de hasta 80 Gbps para reproducir HDR y VRR sin interrupciones.

Tres monitores tanto para gamers como para creativos y en un momento en el que Samsung lidera el mercado mundial de monitores para juegos con frecuencias de actualización superiores a 144 Hz, con una cuota de ingresos del 18,8 %, según señala desde su anuncio en su web.

Se presentarán en el CES 2026 de Las Vegas que se celebrará desde el 6 al 9 de enero y en el que se podrá ver y tocar la nueva experiencia de monitores Odyssey de Samsung.