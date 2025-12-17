Adiós a los policías de tráfico: este robot controla el paso de los coches por las calles de China

El futuro que nos están prometiendo los fabricantes en España implica el uso de robots humanoides en nuestro día a día. Mayordomos para el hogar, cocineros a tiempo completo y azafatos son solo algunos ejemplos.

No es un misterio que China ya ha adoptado una gran cantidad de estos equipos en sus entornos laborales, y Hangzhou es la nueva urbe en hacerlo, esta vez implementando un robot humanoide para controlar el tráfico.

Y es que tal y como ha mostrado la Video News Agency de China (CCTV+), el ejecutivo del país ha puesto a controlar el tráfico a un dispositivo humanoide, que hace las veces de policía de tráfico y que está impulsado por inteligencia artificial.

Robots humanoides controlando el tráfico

Se trata del Hangxing 1º, un robot humanoide que posee una altura de 1,8 metros y que está 'tematizado' con los logotipos del cuerpo policial de China. Está cubierto por pintura reflectante y tiene incluso accesorios propios de un policía de tráfico.

Se ha implementado en las calles de Changhe y Binsheng, en el distrito de Binjiang, tal y como expone New Atlas. Se encarga básicamente de dirigir el tráfico con una serie de señalizaciones manuales que realiza con sus brazos robóticos.

Vídeo de un robot controlando las calles.

El Hangxing 1º se vale de la inteligencia artificial para funcionar, la cual reconoce su entorno gracias a un conjunto de cámaras frontales y sensores de alta definición que además, reaccionan a los cambios de luz para responder a los semáforos de la zona.

También cuenta con un altavoz para emitir señales sonoras e incluso imitar el sonido de un silbato. Por supuesto, también tiene luces policiales integradas a modo de señalización visual, para poder detectarlo en la noche.

Si bien es cierto que funciona con batería, no se sabe con exactitud su autonomía, aunque la CGTN explora la posibilidad de que funcionen de 6 a 8 horas citando otros robots desplegados de forma similar en otras provincias.

Este caso recuerda enormemente al del PM01, un robot de apenas 12.000 euros de precio que también fue desplegado en las calles chinas como complementos a las fuerzas policiales a la hora de patrullar las urbes locales.

Desde los organismos de tráfico chinos insisten en que no se sustituirán a los agentes de tráfico humanos por estos robots. En su lugar, están sirviendo como añadidos para las fuerzas del orden en pos de cumplir con sus labores.

Eso sí, ya han avisado que estos robots sufrirán actualizaciones y mejoras para potenciar sus capacidades. Se implementarán modelos LLM para ofrecer mejores indicaciones, interactuar mejor con los viandantes y reconocer mejor las infracciones.