Trump permitirá a Nvidia exportar a China sus chips de IA, pero tendrán que pasar antes una revisión en EEUU

La inteligencia artificial es el nuevo arma por el que compiten tanto empresas privadas como potencias internacionales. El medio para dominar esta nueva tecnología son los chips y centros de datos con los que entrenarla y ejecutarla. Los chips de Nvidia son, por ahora, los caramelos más deseados en esta carrera.

El Gobierno de Estados Unidos prohibió a Nvidia exportar a China los chips H20 en primavera. Este nuevo circuito había sido diseñado precisamente para sortear las restricciones a otros dispositivos de mayor potencia de cálculo. Pero la prohibición supondría para la empresa una pérdida de 5.500 millones de dólares.

Meses después, esta semana para ser más exactos, Trump ha confirmado que permitía exportar los chips avanzados H200 al país asiático. Algunos analistas indican que con esta nueva decisión la seguridad nacional ha quedado en un segundo plano, dando más peso a las ganancias.

Logo de Nvidia en su sede de Santa Clara, California (Estados Unidos) Reuters

Como respuesta, la administración estadounidense ha aplicado ese examen de seguridad. Los chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia se fabricarían principalmente en Taiwán. Desde allí, se enviarán primero a Estados Unidos para pasar una revisión de seguridad, según informan personas familiarizadas a The Wall Street Journal.

Tras pasar este examen, los procesadores viajarían por última vez hasta China. Esta medida pone de relieve la presión sobre la seguridad nacional que está aplicando la administración de Donald Trump tras la polémica generada al aprobar la venta al país asiático de estos chips.

La elección del chip no es casual, el modelo H200 es significativamente más potente que el H20, pero sigue detrás de la arquitectura Blackwell de última generación, la cual sigue vetada. Por su parte, al otro lado del Pacífico, China lleva tiempo poniendo trabas a sus empresas en la compra de Nvidia, para fomentar la innovación propia. Sin embargo, Huawei ha indicado que tardará dos años en igualar el rendimiento de los chips H200, por lo que el país asiático no cuenta aún con alternativas a la tecnología estadounidense.

WSJ explica que la Constitución de Estados Unidos prohíbe al gobierno imponer impuestos a la exportación. El gobierno recibirá un 25% de las ventas permitidas, pero se enfrenta a obstáculos legales para justificar ese acuerdo sin que parezca un impuesto a la exportación. Según explican los expertos, el viaje de Taiwán a EEUU permitirá al gobierno clasificar la tasa del 25 % como impuesto o arancel de importación.

Aún no han trascendido los detalles del nuevo acuerdo como el número de exportaciones o sus destinatarios. Trump declaró este lunes, al anunciar el acuerdo, que solo los compradores aprobados recibirán chips de IA, pero el desvío o contrabando ya han dificultado el control de la tecnología en el pasado. Ese mismo día, el Departamento de Justicia anunció que había acusado a dos empresarios de traficar con chips Nvidia sujetos a control de exportación, incluido el H200, a China y otros países.

Junto con los datos, los chips diseñados para ejecutar IA se han convertido en el nuevo oro. Su demanda se ha disparado con el boom de la IA en los últimos años, se necesitan para soportar los grandes gastos en computación para entrenar y ejecutar la IA en todas sus formas y plataformas. En materia de seguridad no está claro cómo se llevará a cabo el proceso ni en qué consistirá la revisión de seguridad de los chips.