Los robotaxis de Tesla serán verdaderamente autónomos: eliminarán al conductor de seguridad en Austin

No paran de llegar noticias constantes sobre la expansión de los robotaxis en Europa. Las pruebas que Tesla realizará en España se suman a los sucesivos anuncios de Bolt, Uber o Waymo de su despliegue comercial en Europa.

De cara a la producción oficial del conocidísimo Tesla Cybercab para el servicio de robotaxi de Tesla, el magnate Elon Musk ha asegurado que pronto eliminarán la figura del conductor de seguridad en sus vehículos en la ciudad de Austin, Texas.

Lo hará en unas tres semanas, o lo que es lo mismo, justo en el final del 2025 o en el inicio de 2026. Será posible ver coches de Tesla sin ningún monitor de seguridad en la zona, lo que servirá como preámbulo para futuras pruebas en otras zonas de EE.UU.

Tesla adopta la esencia del robotaxi sin conductor

Tesla lleva dando tumbos con la idea de un coche completamente autónomo desde hace más de una década. Los robotaxis de Tesla, que aún no disponen del Cybercab, no han tenido el despegue deseado por parte de los usuarios.

De base, partimos de que estos vehículos no prescinden de un monitor de seguridad presente en los coches, ubicado en el asiento del pasajero. No es la única firma que lo hace, pero la competencia ya ha avanzado para intentar prescindir de esta barrera de seguridad.

El objetivo último es el mismo que tienen Waymo, Uber y otras empresas del sector: habilitar viajes en un formato de conducción autónoma completo, que no requiera ni un conductor ni un conductor humano supervisando el trayecto.

Tal fue el despliegue de los robotaxis de Tesla que las autoridades estadounidenses comenzaron una investigación en junio a tenor de los constantes incidentes que tuvo el servicio en Austin, ciudad donde comenzaron sus pruebas principales.

Las redes sociales se llenaron de vídeos de coches de Tesla cometiendo infracciones graves, ya fuera rebasando los límites de seguridad o circulando incluso en sentido contrario. Esto alertó a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La entidad regulatoria del tráfico dijo en aquel momento que se encontraban en contacto con Tesla para reunir información adicional, advirtiendo que tomarían "las medidas necesarias para proteger la seguridad vial".

Será dentro de unas pocas semanas cuando Tesla dejará de incluir los famosos monitores de seguridad para optar, dijo Musk, por una conducción sin supervisión de un operario presente, aunque con las obvias salvaguardas de seguridad adicionales a distancia.

Está por ver cómo Musk implementa esta medida. No se sabe si eliminará los conductores de seguridad de todos los vehículos o si por el contrario lo hará de algunos. Tampoco se sabe si finalmente esta promesa se cumplirá.