Esta barra de sonido compacta promete un sonido 5.1 con lo último en tecnologías y con 8 drivers integrados

No son pocos los españoles que se han decidido a aderezar el sonido de sus salones con una barra de sonido. El mercado cada vez recibe más novedades, entre las que se encuentran modelos desmontables y dispositivos de altas prestaciones.

La empresa afincada en Berlín Teufel ha lanzado una alternativa compacta al mercado. Se trata de la Teufel CINEBAR 22, un dispositivo que promete un rendimiento sonoro de alta categoría en un cuerpo comedido en cuanto a tamaño refiere.

En su interior presenta una configuración de sonido 5.1, potenciada con Dolby Atmos y conectividad inalámbrica con un subwoofer dedicado. Todo ello manteniendo nada menos que dos altavoces laterales de 50 milímetros, entre otras ventajas.

Una barra de sonido compacta

La CINEBAR 22 de Teufel destacar por su característica configuración sonora, con ocho drivers conjuntos repartidos en un altavoz central con diseño coaxial, dos drivers tipo racetrack para medios naturales, dos tweeters potentes y dos fullrange laterales de 50 mm.

A este sistema podemos añadirle un subwoofer totalmente inalámbrico Teufel T6, con orientación vertical y horizontal, en un conjunto caracterizado por tener Bluetooth 5.3, HDMI con 4K Pas-Through, HDR, Dolby Vision y control CEC.

CINEBAR 22. Teufel Omicrono

Así, esta barra de sonido destaca por una plataforma equilibrada en su firma de sonido, ya que por ejemplo los dos fullrange se encargan de operar con las reflexiones del espacio mediante un método de síntesis binaural.

Dicha metodología consiste en reproducir sonido desde arriba y desde los laterales, compenetrándose con el altavoz central integrado para vocales y frecuencias intermedias-altas afianzando un espacio sonoro equilibrado en su mayoría.

Toda la maquinaria de esta barra de sonido está oculta bajo un panel frontal metálico de líneas limpias con un display totalmente regulable y un panel táctil en la barra. También se puede manejar con su mando a distancia incluido, y de forma inalámbrica.

La conectividad es otro punto resuelto, gracias a su doble entrada HDMI 1 IN, 1 OUT y la plétora de tecnologías compatibles con la CINEBAR 22, que va de Bluetooth 5.3 con AAC hasta eARC, Dolby Vision y el ya mencionado control CEC.

Cabe aclarar que si decidimos unir esta barra de sonido junto a altavoces EFFEKT 2, la CINEBAR pasará a ser un sistema completo en 7.1, idóneo para montar un home cinema de iniciación sin ocupar demasiado espacio en el hogar.

Precio y disponibilidad

La CINEBAR 22 se puede comprar en España en varias configuraciones y versiones. La más básica, el set 5.1, comienza en los 599 euros, mientras que el resto de modelos que ascienden a 7.1 pasan a costar hasta 999 euros.