IKEA revoluciona el hogar moderno con una colección en conjunto con Teklan: altavoces, lámparas y más

Hace ya un tiempo que IKEA descatalogó por completo su gama de altavoces Symfonisk, retirándolos del mercado en España y cesando su acuerdo con Sonos. Desde entonces, la empresa ha lanzado sus propias alternativas en lo que a altavoces Bluetooth refiere.

IKEA vuelve a la carga, esta vez con una nueva colección de altavoces y lámparas de la mano de una colaboración con la diseñadora Teklan, basada en transformar aparatos del día a día en piezas de diseño funcionales.

Según explica el comercio, Teklan ha dado su particular enfoque del uso del color y la forma sobre estos dispositivos, con una visión creativa que otorga presencia y carácter a los dispositivos de nuestro hogar incluso cuando no se están usando.

Lo nuevo de IKEA y Teklan para el hogar

La colección se compone de una serie de piezas que van desde altavoces Bluetooth hasta lámparas-altavoz, que buscan 'reinterpretar' el concepto mismo de lo que simboliza una lámpara. Así, nos encontramos con hasta dos bloques distintos.

Por un lado tenemos la familia SOLSKYDD, con nada menos que tres altavoces Bluetooth redondos. Los modelos destacan por su versatilidad, ya que se pueden colgar o colocar en bases especiales para tenerlos en distintos lugares de la casa.

Colección de Teklan. IKEA Omicrono

Al igual que otros productos de estas gamas, los nuevos altavoces SOLSKYDD pueden conectarse entre sí y con otros altavoces de IKEA. Seguimos manteniendo además la función Spotify Tap para reproducir música prácticamente al instante.

De forma paralela, IKEA ha presentado KULGLASS, altavoces que también sirven como lámparas que integran luz, audio y color. La empresa relata que su forma, inspirada en un helado suave, aporta "calidez y carácter al entorno".

Dentro de los KULGLASS nos encontramos con la lámpara FADO de Ikea, que ha sido reinterpretada con una versión estampada en manchas, "emitiendo un resplandor suave y decorativo que se adapta a cualquier habitación", dijo IKEA.

La clave de la estética de todos estos altavoces reside en la integración del color en la gama al completo, buscando integrar la expresividad y el estilo en unos dispositivos que buscan ser más piezas estéticas que elementos funcionales.

Según la propia IKEA, los diseños de Teklan estarán disponibles en tiendas a partir del 1 de diciembre. Un lanzamiento englobado en el afán de Ikea de explorar la forma en la que "la tecnología puede integrarse de manera natural en el hogar".