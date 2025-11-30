Aluvión de novedades de JBL: de auriculares de sonido abierto a modelos 'gamers', pasando por altavoces portátiles

Después de probar in situ la JBL Bar 1300 MK2 en Copenhague (Dinamarca), en EL ESPAÑOL - Omicrono tuvimos la oportunidad de presenciar la presentación del nuevo catálogo de productos de sonido de JBL en Madrid (España).

Su nueva oferta para llevar el sonido a cualquier formato o necesidad pasa por sus dos portables, sus tres auriculares de sonido abierto y otros tres dedicados al gaming.

8 productos de sonido entre los que destacan sus nuevos earclips de sonido abierto que no son para nada invasivos, al permanecer fuera del canal auditivo, y con el plus de ofrecer una enriquecedora experiencia de sonido de alta calidad.

JBL nos ha dado todos los detalles de los JBL Soundgear CLIPS, JBL Sense Pro y JBL Endurance Zone, y que, adaptado cada uno a diferentes usuarios, se caracterizan por ser earclips de sonido abierto.

Los JBL Soundgear CLIPS, por 129,99 euros, se distinguen por su estilo clip y con un diseño orientado al estilo y moda. Caracterizado por una patente de ajuste (arco y ángulo) que asegura un enganche en el cartílago de la oreja y optimiza la calidad de las llamadas.

JBL CLIPS

Los JBL Sense Pro, por 179,99 euros, son el modelo abierto más premium y que se caracteriza por un diseño balanceado entre el peso y el confort diario que aporta al usuario. Su avanzada tecnología de llamadas emplea sensores de captación de voz para detectar las vibraciones de la voz y cancelar el ruido externo.

JBL Endurance Zone son los auriculares dedicados para los runners con la gran ventaja de ser completamente impermeables y a prueba de polvo, aparte de que incorporan un material de agarre dedicado para mantener la estabilidad a pesar del sudor.

JBL Endurance Zone

Un diseño "PowerHook" (gancho flexible) a un precio de 129,99 euros, y que cierra los tres auriculares inalámbricos de sonido abierto que JBL ha presentado en España.

Los altavoces portátiles de JBL

El JBL Grip y el JBL Boombox 4 son la apuesta de JBL como altavoces portátiles con gran sonido y gran resistencia para llevar la música a donde queramos.

JBL Grip

El JBL Grip ha sido lanzado al mercado español con el equilibrio justo entre precio, 94,99 euros, y por sus especificaciones con clasificación IP68, diseño inspirado en el tamaño de las latas de refresco para un mejor agarre y un gran rendimiento sonoro.

12 horas de reproducción que se pueden extender hasta 2 horas con la función PlayTime Boost al reducir los tonos bajos y potenciar los medios y altos. Como punto peculiar, su luz a modo de aviso para que nos encuentren amigos o cuando se lleva en la bicicleta.

JBL Boomsound 4

JBL siempre pensando en las nuevas generaciones, y así nos ha mostrado el JBL Boombox 4, con un coste de 499,99 euros y que supera al anterior Boombox 3 en potencia de sonido con 30 W más para sumar un total de 210 W RMS.

Lo mejor de todo es que, incluso con más potencia y tamaño, es 1 kilo más ligero gracias a sustituir el pesado subwoofer por dos subs de rango medio potentes, dos tweeters y un tercer radiador pasivo oculto.

JBL Grip

34 horas de batería y con la capacidad de poder sustituir la batería de seis celdas si esta se degrada. Resistente al agua y con modos de refuerzos de graves, se puede adquirir en azul, negro y camo flash.

Los auriculares premium para Gamers

Los nuevos JBL Quantum 250, 650 y 950 comparten los nuevos controladores de sonido de 50 mm hechos de carbono, con la ventaja de que no existe distorsión en las frecuencias bajas.

Serie JBL Quantum

Los tres cuentan con un micrófono mejorado que amplía el rango de 4 a 6 mm, alargado 1 cm para estar más cerca de la boca y usa un micrófono de dirección cardioide (rango de 180 grados).

Al igual que la compra de cualquiera de los tres significa acercarse a la experiencia de audio espacial, aunque el 950 cuenta con la funcionalidad de head tracking para mejorarla inclusive más.

Serie JBL Quantum

Ahora sus diferencias comenzando con el JBL Quantum 250 a un precio de 59,99 euros como modelo de entrada de gama y que funciona solo con minijack de 3,5 mm.

No tiene batería como los otros dos modelos (para sustituirla rápidamente en esas partidas de gaming), y la diadema no se puede moldear, aunque se pueden personalizar las almohadillas (olvídemonos de ANC).

Serie JBL Quantum

Los JBL Quantum 650, con un precio de 149,99 euros, se caracteriza frente al anterior por su batería de 40 horas, es reemplazable y por sus funciones de conectividad con Bluetooth 5.3, USB tipo-A y audio sin pérdida con USB tipo-C (baja latencia).

La diadema sí se puede moldear al igual que personalizar tanto las tapas como las almohadillas e incluso imprimir un dibujo en las tapas. Lo que no incluye es la cancelación de ruido activa que sí tiene el 950.

Los JBL Quantum 950, con un precio de 349,99 euros, es el modelo de gama alta de la serie más enfocado a gamers profesionales. Audio espacial con Head Tracking, audio sin pérdida tanto de forma inalámbrica como por cable, ANC, y Ambient Aware, para cambiar entre ANC y el sonido ambiente.

Baterías reemplazables y con dos, una en el propio casco y otra en la base para que se cargue. Que sirve para controlar los auriculares al igual que cambiar entre los distintos modos o simplemente silenciarlos. La base tiene RGB que se puede personalizar.