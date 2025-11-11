Así es D1, el robot cuadrúpedo modular que puede separar su cuerpo en dos para adaptarse a todo en cuestión de segundos

España no ha sido ajena a la revolución que han supuesto los perros robots. Estos dispositivos cuadrúpedos ya se han podido ver escalando sitios imposibles, vigilando sitios radioactivos y asistiendo a personas discapacitadas en su día a día.

La compañía afincada en Hong Kong Direct Drive Technology ha iterado sobre este concepto creando una variación de esta idea: un perro robot modular, que se puede transformar en dos robots bípedos para aumentar sus capacidades.

Hablamos del D1, un perro robot específicamente diseñado para tareas que implican vigilancia, reparto de bienes en cortas distancias e incluso entornos de creación de contenido cinematográfico. Un formato que fomenta una gran versatilidad en según qué situaciones.

El perro robot modular

Si nos ceñimos al diseño per se del robot totalmente acoplado, veremos un dispositivo que no se sale demasiado de lo 'común'. Cuatro patas, con ruedas en lugar de patas inferiores y que se puede desplazar tanto a paso lento como rodando con las ruedas.

El D1 pesa 24,3 kilos, puede rodar a velocidades de 11 kilómetros por hora y puede operar durante más de cinco horas gracias a su batería de 43,2 V. Un aspecto llamativo es que está gestionado por un sistema abierto Ubuntu 22.04.

Demostración del D1.

El robot puede funcionar de forma remota y autónoma, aprovechando un procesador Jetson Orin NX junto a 8 GB de memoria ubicado en cada una de las partes del robot. Y es que esa es la gracia; que el robot se puede separar en dos unidades.

La clave del D1 es que en el centro de su cuerpo integra un acoplador magnético que une los dos módulos que conforman el robot. Cada uno de ellos tiene uno de estos procesadores, y su sistema operativo propio.

Así, cada una de estas partes puede funcionar de forma completamente independiente. Por ejemplo, el robot puede comenzar una tarea que implique la separación de estos módulos y luego unirse mientras cumplen la tarea.

Cada uno de estos módulos se convierte en un robot bípedo que puede operar por sí mismo, y que se puede adaptar al terreno gracias a este nuevo factor de forma. Cuando están unidos, pueden transportar hasta 100 kilos de peso.

Módulos del D1 separados. Direct Drive Technology Omicrono

Cuando conforman al robot en su conjunto, los dos módulos pueden trabajar entre sí para permitir al robot subir y trepar por cualquier pendiente o terreno difícil. No solo eso; da la capacidad al robot para hacer movimientos complicados que incluyen hasta piruetas en su vídeo de demostración.

Tanto es así que se pueden comprar los módulos separados o juntos (es decir, al robot completo o a una de sus partes). Aunque Direct Drive Technology no entra en detalles sobre resistencia, es fácil pensar que este robot puede soportar entornos duros e irregulares.

Cabe destacar el relativo bajo precio que tiene este modelo, teniendo en cuenta sus capacidades. Mientras que un solo módulo del perro robot cuesta 6.499 euros, el conjunto pasa a costar 12.100 euros.