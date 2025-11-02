Xiaomi se prepara para la llegada del invierno con una revolucionaria manta eléctrica inteligente tirada de precio

La cantidad de dispositivos que presenta Xiaomi en España y en China es cada vez mayor. Ya tienen básculas inteligentes, proyectores ultracompactos con 1080p y freidoras de aire de apenas 50 euros. Lo siguiente es una manta eléctrica inteligente.

La firma china acaba de anunciar en su plataforma de micromecenazgo YouPin una manta eléctrica inteligente, la Mijia Smart Electric Blanket que presume de protegernos prácticamente contra cualquier inconveniente de forma eficiente.

Y es que además de contar con un triple aislamiento de tela, la manta controla de forma inteligente la temperatura manteniéndonos en un estado cálido para conseguir un sueño más apacible por la noche, entre otras mejoras.

La manta eléctrica de Xiaomi

La clave de esta manta eléctrica es que su triple aislamiento, dispuesto para evitar fugas, se compenetra con un conjunto de 8 capas distintas de protección, que nos protegen de los ácaros y de posibles fugas eléctricas.

En su interior, la manta eléctrica de Xiaomi incluye un sistema de cableado calefactor de doble hélice, que a su vez tiene una serie de capas de aislamiento como método de protección. Todo ello ofreciendo una potencia de 80 W.

Manta eléctrica de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Este cableado calefactor dispone de una aleación de alta resistencia, protegido en todos los sentidos contra cortocircuitos o sobrecalentamientos. No faltan una plétora de certificaciones de seguridad que garantizan su uso seguro.

El calentamiento que produce la manta va del cuerpo a los pies, calentando progresivamente dichas zonas de forma uniforme. Y es que en su interior, la manta divide el cableado en secciones que conforman este calentamiento progresivo.

Es precisamente en las zonas de los pies y las piernas donde la manta tiene más sistemas de calefacción, generando un calor más concentrado y eficiente. Xiaomi promete que su manta se calienta de forma más sincronizada, garantizando esta uniformidad.

Dicho calor generado cumple una doble función; además de proporcionar calidez, la manta seca edredones en apenas segundos y mata todos los ácaros que pudiera haber en la superficie del colchón.

Cableado interno de la manta. Xiaomi Omicrono

Y es que la manta dispone de un modo de secado y eliminación de ácaros con un potente sistema de alta temperatura, que deshidrata a estos bichos eliminándolos de forma segura y limpia. Por si fuera poco, también deshumidifica las colchas de la cama.

Sorprendentemente, Xiaomi ha dotado a esta manta eléctrica de total compatibilidad con sus plataformas inteligentes, como Xiao AI. Con la app o el móvil, podremos controlar aspectos como la temperatura o incluso apagar la manta totalmente.

Desgraciadamente, la Xiaomi Mijia Smart Electric Blanket solo se ha presentado en China, a un precio de poco menos de 22 euros, unos 179 yuanes al cambio. No se sabe si algún día Xiaomi traerá este producto a España.