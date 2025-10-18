Smeg se alía con Porsche: lanza una edición limitada de sus electrodomésticos que une diseño y automovilismo

Smeg, la icónica marca de electrodomésticos ha ido un paso más allá en su ambición por redefinir el estilo en el hogar y ha presentado una alianza con Porsche.

Presumiendo de legado, innovación y diseño, Porsche y Smeg han colaborado para redefinir la relación entre el lujo automovilístico y la vida doméstica.

Las dos marcas icónicas, símbolos de rendimiento, artesanía y estilo atemporal, han creado una colección de electrodomésticos de cocina de edición limitada que conquistará tanto a amantes del diseño como a entusiastas del automovilismo.

En la colección se incluye el popular frigorífico FAB28 en varias ediciones, una máquina de café de grano a taza, así como batidoras, tostadoras y hervidores, todos reinterpretados con el espíritu del reputado fabricante de coches.

La colección Porsche x Smeg se inspira en el legendario Porsche 917 KH con su decoración de Salzburgo. El vehículo logró la primera victoria absoluta de Porsche en Le Mans en 1970.

Es por eso que incluye un llamativo frigorífico FAB28 rojo y una cafetera BCC12 a juego, ambos limitados a 1970 unidades numeradas. Se convierten así en piezas de colección que trascienden a su función.

Smeg x Porsche Shade green Smeg Omicrono

El emblemático frigorífico Smeg está totalmente personalizado con elementos de la decoración del Porsche 917 KH Salzburg: el color rojo Salzburgo 917, la icónica franja de Porsche recorre la puerta y ambos lados del frigorífico, y el número 23 que homenajea al Porsche ganador de Le Mans en 1970.

El diseño del tirador está cuidadosamente proporcionado a las dimensiones del frigorífico para garantizar un diseño armonioso y, al igual que el logotipo de Smeg. Incluso los perfiles interiores están personalizados con un acabado más oscuro, que se asemeja a los detalles negros externos.

Por su parte la cafetera representa el electrodoméstico más exclusivo de la colección.

El cuerpo de la cafetera tiene un acabado el mismo rojo con el emblemático número 23 y las letras Porsche en el lateral, en homenaje al histórico coche de carreras.

Smeg x Porsche Carrara White Smeg Omicrono

Más allá del diseño, esta máquina ofrece café de nivel profesional con solo pulsar un botón. Cuenta con un molinillo de café incorporado, lo que garantiza que cada taza se prepare con granos recién molidos

Sin embargo, la colección no acaba ahí. También llegan dos gamas adicionales: Carrara White Metallic y Shade Green Metallic, colores emblemáticos para la firma germana que han sido reinterpretados con el estilo de diseño italiano de Smeg.

Esta esencia de estos modelos únicos de Porsche se traslada a los electrodomésticos más populares de Smeg, llevando las terminaciones clásicas de negro mate, rayas sutiles y siluetas limpias y esculturales.

En estas dos terminaciones estarán el mencionado frigorífico FAB28, la tostadora TSF01, el hervidor de agua KLF03 y la batidora de vaso BLF03. Modelos imprescindibles para quienes quieran combinar diseño y prestaciones.

La compañía ha explicado que la colección Porsche x Smeg está disponible a partir del 15 de octubre exclusivamente en las tiendas insignia y distribuidores autorizados de Smeg, las tiendas Porsche Design y determinados centros Porsche, las plataformas online oficiales de ambas marcas, así como en tiendas de diseño y concept stores seleccionadas.