El próximo iPhone plegable será ultrarresistente: sus marcos estarán hechos con una mezcla de titanio y aluminio

El iPhone plegable es, quizás, uno de los dispositivos más esperados de la industria tecnológica en España. Ya se estarían comenzando a producir sus paneles OLED, que incluirían una tecnología espectacular para eliminar la arruga central. Ahora sabemos detalles sobre su construcción.

El analista Jeff Pu acaba de compartir una nota con los inversores en la que relata que el iPhone plegable estará compuesto de un chasis de aluminio y titanio, el cual está presente en los iPhone Air de segunda generación del año que viene.

Cabe aclarar que ha habido algo de debate respecto a los materiales que usará el iPhone plegable para su construcción. Uno de los datos que sí parecen más certeros habla de cómo este teléfono se asemejará a lo que serían dos iPhone Air 'pegados'.

Titanio, aluminio... ¿y acero?

Pu explica en su informe que el iPhone plegable incorporará una mezcla de titanio y aluminio en su chasis, dos de los materiales que ahora conforman los móviles más modernos de Apple.

Cuando Apple lanzó los iPhone 15, anunció la llegada del titanio a sus móviles. Tras el paso de los iPhone 16, la firma dio un volantazo y se pasó al aluminio en el caso de los iPhone 17 Pro. Los iPhone Air, eso sí, mantienen el titanio.

Concepto artístico de un iPhone plegable. MacRumors Omicrono

En palabras de Pu, el iPhone Fold incluiría directamente estos dos materiales en su chasis ultrafino, que integraría un grosor de apenas 4,5 milímetros. Así, estaríamos ante uno de los plegables más finos del mercado junto a los Galaxy Z Fold 7.

La predicción de Pu ha recibido matices. Ming-Chi Kuo, otro de los grandes filtradores de Apple, sugirió con anterioridad que la bisagra del iPhone Fold pasaría a estar compuesta de acero inoxidable y titanio.

El chasis, por otro lado, integraría por completo el titanio, dijo Kuo. Por si fuera poco, el mismo analista explicó que la bisagra estaría hecha en metal líquido o vidrio metálico para reforzar su durabilidad.

El titanio, precisamente, ayudaría a que el dispositivo no se doblase debido a su ínfimo grosor. No es para menos, ya que hablamos de un ancho de apenas 4,5 milímetros en su punto más delgado, lo que supone 0,9 mm menos que el iPhone Air.

Concepto de un iPad plegable. MacRumors Omicrono

Esta idea se ha visto reflejada precisamente en los nuevos teléfonos ultrafinos de Apple, que han aguantado con nota todas las pruebas de durabilidad realizadas sobre él. El titanio, junto a una mejorada estructura interna, hacen que sea muy difícil doblar este dispositivo.

Está por ver si vemos finalmente este teléfono en 2026, fecha estimada de su lanzamiento. El iPhone Fold se lanzaría junto a los iPhone 18 y tendría un precio superior a los 2.000 dólares, siendo el modelo más top de la familia.

Integraría pantallas OLED de 5,5 pulgadas en su parte exterior y de 7,8 en su parte interior, y adoptaría una versión de iOS readaptada para soportar el formato vertical. Básicamente, el iPhone plegable sería una especie de iPad mini todavía más compacto.