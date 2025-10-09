El Figure 03 es oficial: el robot que realiza tareas similares a las humanas y puede aprender directamente de las personas

Los aficionados a la robótica en España recordarán a Figure 02, el robot humanoide de última generación de la firma Figure AI. Un dispositivo que ya trabaja en fábricas de BMW y que presenta Helix, una IA revolucionaria. Ahora le toca el turno al Figure 03, su renovación.

Tal y como prometieron desde Figure, se ha presentado oficialmente el Figure 03, la tercera generación de esta icónica gama de robots destinada a entornos industriales y la realización de tareas domésticas de todo tipo.

Una de las claves del nuevo Figure 03 radica en su capacidad de funcionar en el hogar, gracias a las ya vistas mejoras de diseño en el cuerpo. Ahora, el robot humanoide integra importantes mejoras en materia de visión, manipulación de objetos y protección física.

El nuevo robot Figure 03 ya está aquí

Desde Figure 03 resaltan la gran bondad de este nuevo robot humanoide que como indican sus materiales promocionales, está preparado para hogares domésticos. La clave de este robot, lejos de su hardware, es la inteligencia artificial.

Helix es el modelo generalista VLA que mueve a los robots de Figure, el cual permite a los dispositivos aprender comportamientos determinados sin ajustes específicos usando redes neuronales. El Figure 03 ha sido específicamente diseñado para afianzar esta tecnología.

El robot presenta un nuevo conjunto de sensores y un sistema manual rediseñado, con un sistema de visión de última generación para un "control visomotor de alta frecuencia". Esta visión viene aderezada por una nueva arquitectura de fotogramas.

La arquitectura en cuestión promete duplicar la velocidad de los fotogramas y reducir a una cuarta parte la latencia, ofreciendo un campo de visión un 60% mayor respecto al modelo anterior. Todo ello, además, en un espacio más reducido.

Con estas mejoras, que proporcionan una mayor profundidad de campo al Figure 03, Helix incorpora un flujo perceptual de su entorno más denso y estable; detalles clave para el manejo del dispositivo en situaciones cotidianas.

Dado su enfoque doméstico, el robot debe presentar prestaciones de alto rendimiento como una navegación inteligente más precisa y una capacidad de manipular objetos más fiable en espacios complejos y abarrotados.

Es aquí donde entran todas las mejoras de visión del Figure 03. Muestra de ello la vemos en las manos, que ahora integran cámaras en cada una de las palmas ofreciendo un amplísimo campo de visión y una detección de baja latencia.

Estas cámaras, dice Figure, disponen de retroiluminación visual redundante de corto alcance en los procedimientos de agarre. Así, Helix tiene una visibilidad total incluso cuando las cámaras están bloqueadas.

Las manos son la joya de la corona del Figure 03 debido a toda la innovación que presentan. Las puntas de los dedos se han suavizado, logrando una mayor superficie de contacto y una mayor adaptabilidad, resultando en un agarre más estable y preciso.

El robot en cuestión equipa un sensor táctil propietario de Figure, que se basa en los principios de detección de alta fidelidad, fiabilidad a largo plazo y duración extrema. Cada uno de los dedos tiene uno de estos sensores.

Cada sensor se sitúa en la punta de los dedos del robot, y detecta fuerzas de hasta 3 gramos de presión, "con la suficiente sensibilidad como para registrar el peso de un clip en el dedo", exponen desde Figure.

El resultado es que con estos sensores, Helix puede distinguir entre un agarre más firme y un deslizamiento inminente justo antes de que este se produzca. De esta manera, el robot puede manejar mejor objetos de formas irregulares, frágiles o que estén moviéndose.

Figure ha tenido a bien de mejorar el sistema de audio del robot, que por supuesto puede comunicarse con el usuario. Su sistema de conversión de voz a voz en tiempo real se nutre de un altavoz mejorado.

Dicho altavoz presume de ser no solo el doble de grande, sino el cuádruple de potente. Además de todo ello, el micrófono se ha conseguido reubicar para que la claridad de la voz sea mayor, así como su rendimiento.

No falta una conveniente capacidad de descarga mmWave 5G con un rendimiento de hasta 10 Gbps. Una flota de robots Figure 03 podría cargar en sus sistemas terabytes de datos en cuestión de minutos y así mejorar sus capacidades de aprendizaje y mejora.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del Figure 03 está en su 'traje' de tela, reminiscente de otros robots que aspiran a ser mayordomos mecánicos. Figure ha tomado nota de ello y por ende ha aplicado una filosofía parecida a su robot.

La ya mencionada espuma multidensidad "estratégicamente ubicada para proteger contra puntos de presión", está recubierta de tejidos suaves que amortiguan todavía más el impacto de ciertos objetos y puntos de presión indeseados.

De esta forma se ha logrado reducir la masa del Figure 03 en al menos un 9%, con un volumen "significativamente menor" al de su predecesor.

Estas partes, calificadas como "blandas" por parte de Figure son totalmente lavables y más importante aún, son fáciles de retirar y colocar, sin necesidad de herramientas de ningún tipo. Es decir, que podemos retirar dichas partes sin problema y cambiarlas al momento.

Los usuarios dueños del robot podrán aprovechar este carácter modular para cambiar el cuerpo del robot y dotarle de varias opciones de ropa, incluyendo prendas "fabricadas con materiales resistentes a los cortes".

¿Y qué hay de la batería? El Figure 03 incorpora un sistema de carga inductiva inalámbrica con bobinas ubicadas en las suelas de sus patas. Mediante un soporte inalámbrico, el robot puede cargarse a 2 kW en cualquier lugar.

La idea es que el robot, una vez se ponga en marcha, se desacople del soporte y cuando acabe sus labores, vaya a recargarse de forma totalmente automática si lo necesita. Respecto a la batería, ya se sabían sus detalles principales.

Estas baterías, presentadas hace ya unos meses, se incorporan directamente en el torso y mejoran la tolerancia al abuso y la seguridad. Montan capacidades de hasta 2,3 kWh para otorgar 5 horas de uso del robot a pleno funcionamiento.

Obviamente, el Figure 03 no se ha pensado únicamente como un robot doméstico. No se olvida en absoluto el aspecto comercial del robot, que promete ser un modelo más versátil en escenarios laborales que requieran mucha variabilidad.

Figure relata que los actuadores del Figure 03 pueden funcionar a velocidades dos veces más rápidas con una densidad de par mejorada, lo que mejora drásticamente la capacidad del robot de recoger y colocar artículos más rápido.

Las mejoras en las manos prometen un mejor y más estable agarre de diversos objetos, mientras que la plataforma de carga inductiva otorga al Figure 03 la capacidad de operar casi de forma ininterrumpida.

La descarga de datos permite que el robot pueda descargar información en la plataforma y la compatibilidad con prendas de ropa abre la puerta a la posibilidad de dotar de uniformes a las flotas de robots usando materiales más resistentes y duraderos.

Una producción en masa

Lo más llamativo es que el robot supone una revolución para Figure no tanto por su hardware (que también) sino porque es el primer robot de la firma que ha sido diseñado con la escalabilidad y la fabricación en masa en mente.

Básicamente, el Figure 03 deja de ser un prototipo de ingeniería pensado para mostrar las capacidades técnicas de la empresa y pasa a ser un robot diseñado "desde cero" para fabricarse a gran escala.

Un esfuerzo importante, dado que el robot tuvo que ser rediseñado casi desde su base respecto a su pasada generación, el Figure 02. Todos los componentes del robot tuvieron que ser repensados con la producción y la fabricación en mente.

Se redujeron el número de piezas, los pasos de montaje requeridos y se eliminó todo componente del robot que no fuera absolutamente necesario para que este pudiera operar de forma completa.

Gracias a esta filosofía, el Figure 03 "ahora cuesta mucho menos de fabricar, y la rentabilidad mejora a medida que aumenta el volumen", exponen desde Figure, que detallan los procedimientos de fabricación del robot con fundición a presión, moldeo por inyección, etcétera.

Tal es la ambición de Figure en este campo que se ha construido una cadena de suministro totalmente nueva con el objetivo de producir en masa los robots. Este esfuerzo se ha alargado durante todo un año, creando una red global de socios para alcanzar objetivos de producción grandes.

Figure aspira a poder producir "miles, e incluso millones de piezas" en un programa de producción acelerado. Así, el objetivo inicial es producir un total de 100.000 robots en un plazo de cuatro años, con un rendimiento anual de hasta 12.000 robots.