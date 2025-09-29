Los nuevos Macbook, más cerca que nunca: ya estarían produciéndose en masa y su anuncio sería inminente

Aunque históricamente Apple ha aprovechado octubre y el resto de meses para lanzar sus nuevos MacBook Pro (con la nueva familia de procesadores M), no se sabe si este año veremos los MacBook Pro M5 o si tendremos que esperar a 2026.

Un nuevo rumor, compartido por Mark Gurman, deja entrever que no tendremos que esperar mucho. En palabras del periodista de Bloomberg, Apple ya estaría preparándose para empezar la producción en masa de los MacBook Pro muy pronto.

Puede incluso que ya se estén produciendo. Gurman cree que los portátiles más potentes de Apple, equipados lógicamente con los chips M5 de última generación, se darán a conocer entre finales de 2025 (es decir, octubre o noviembre) y principios de 2026 (enero, febrero o marzo).

Los MacBook Pro M5 están a la vuelta de la esquina

La cronología de lanzamientos de Apple en lo que a MacBook Pro refiere es un poco extraña. Usualmente estos ordenadores llegan en octubre, aunque ha habido excepciones; los MacBook Pro con M2 Pro y M2 Max llegaron en enero del 2023.

En el resto de lanzamientos, los de la manzana mordida han presentado primero su familia de procesadores y luego han lanzado sus portátiles. El caso del M4 fue curioso, ya que se anunciaron con los iPad Pro M4 ultradelgados.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

Sin embargo, tanto el propio Gurman como el resto de analistas, entre los que se incluyen Ming-Chi Kuo (experto en cadenas de suministro) coinciden en que los MacBook Pro M5 quizás no verían la luz hasta por lo menos principios de 2026.

Así, si tenemos en cuenta todos estos rumores, Apple podría presentar los MacBook Pro M5 a principios de 2026 con los M5, M5 Pro y M5 Max sin cambios más allá del hardware y reservar el bombazo para finales de ese mismo año.

Y es que Gurman y Kuo también coincidieron en otra cosa: que los MacBook Pro de ese año tendrían, por primera vez, pantallas táctiles OLED y un nuevo rediseño más delgado, junto a la nueva familia de procesadores M6, M6 Pro y M6 Max.

Un rumor de última hora adelanta que estos no serían los únicos cambios. El notch de los MacBook podría verse reemplazado por una Dynamic Island aprovechando el panel táctil e incluso se habla de la presencia de conectividad móvil en estos portátiles.

Fotomontaje con el logo de un hipotético chip M5. Manuel Fernández Omicrono

La única pregunta es si realmente Apple lanzará portátiles de la gama Pro con tan poco espacio, ya que si los M5 salen en enero y los M6 en octubre o noviembre, habrá una diferencia de menos de un año entre estos modelos.

Existe la remota posibilidad de que Apple directamente implemente todos estos avances en los MacBook Pro M5, aunque es de lejos el escenario menos creíble.