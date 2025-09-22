El supercoche eléctrico de BYD que destroza todos los récords de velocidad: supera los 496 km/h en un circuito

España, al igual que otros tantos países del mundo, se acercan a una inevitable realidad: la del coche eléctrico. La industria avanza con revolucionarios y eficientes motores y con sistemas de carga sacados del futuro. ¿Y qué hay de los supercoches?

Que estos ya rompen récords de velocidad. Es lo que ha conseguido el hiper-car de BYD, el YangWang U9 Xtreme que se ha alzado como el coche de producción más veloz del mundo, alcanzando la friolera de 496,22 kilómetros por hora.

El anterior récord lo ostentaba el Bugatti Chiron Super Sport 300+, que llegó a los 490,4 kilómetros por hora. Una diferencia de poco menos de 6 kilómetros, pero que han dado a BYD un status muy importante en la locomoción de altas prestaciones.

Casi 500 kilómetros por hora

BYD ya saltó a la palestra después de que en agosto se presentara el YangWang U9 Track Edition, el nuevo supercoche de la compañía china que afirmaba ser el eléctrico más potente de todo el mundo.

Por aquel entonces, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en China (MIIT) desveló esta variante, que podía superar los 375 kilómetros por hora gracias a sus cuatro motores eléctricos ubicados en las ruedas.

Prueba de velocidad del YangWang U9 Xtreme.

Ahora le sigue su versión todavía más potente, el U9 Xtreme que pudo llegar a los 496,22 kilómetros por hora en el centro de pruebas de Automoción de Papenburg, en Alemania. El piloto a cargo de esta prueba fue Marc Basseng.

Según relata CarNewsChina, el récord se calcula usando la media de velocidad en dos direcciones en el mismo centro de pruebas. La clave es que el U9 Xtreme pudo lograr los 496,22 kilómetros en una única dirección.

El vídeo publicado por la propia YangWang muestra en detalle la prueba, con el piloto pudiendo alcanzar esta impresionante cifra gracias a los cuatro motores eléctricos que también se sitúan en el U9 Xtreme que arrojan 3.000 caballos de fuerza.

Si bien este es un coche de producción, cabe aclarar que en ningún momento será un coche fácil de comprar. Esta será una edición "extrema" del YangWang U9, del que se harán apenas 30 unidades.

YangWang U9 Xtreme. YangWang Omicrono

El motivo es precisamente la altísima tecnología que estrena este vehículo. El YangWang U9 Xtreme dispone de un sistema eléctrico de 1.200 V, uno de los primeros de todo el mundo.

Dicho sistema destaca por conseguir un 170% más de densidad de potencia que los sistemas de 800 V presentes en los supercoches eléctricos actuales. Por si fuera poco, los motores integran componentes de silicio ultrafino que según BYD, se han producido por primera vez.

Así, el U9 Xtreme pudo generar un 67% menos de calor respecto a los coches con la configuración de 800 V, logrando por el camino un frenado regenerativo que alivia la tensión de los frenos mecánicos.

El U9 también ha destacado en anteriores situaciones por su rendimiento. El Track Edition también consiguió a finales de agosto el récord de velocidad máxima para coches eléctricos, con una nada desdeñable cifra de 472,41 kilómetros récord en aquel momento.