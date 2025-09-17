Los MacBook Pro 2026 cambiarán para siempre: incorporarían pantallas táctiles por primera vez, según expertos

Tras el lanzamiento de los iPhone 17, los iPhone 17 Pro y los brutales AirPods Pro 3 (entre otros) en España, las miradas están puestas en los futuros MacBook de Apple para este año. Unos MacBook que tendrían paneles táctiles.

Así lo ha detallado Ming-Chi Kuo, analista de cadenas de suministro con un buen historial de filtraciones de Apple. En su comunicado, Kuo explica que los MacBook Pro del 2026 tendrán, por primera vez, pantallas táctiles.

De base esto podría sonar a una completa revolución, pero hay más. Mark Gurman, periodista de Apple y experto que ha acertado en numerosas ocasiones en filtraciones pasadas, ha confirmado el rumor recordando que él lo había deslizado años atrás.

Los MacBook Pro tendrán pantallas táctiles

Según Kuo, los MacBook Pro del 2026 cambiarán las reglas que la propia Apple había establecido para sus mejores portátiles. Dirán adiós a las pantallas mini-LED para dar paso a unos paneles OLED con mayor contraste y negros puros.

Por si fuera poco, los paneles serán totalmente táctiles, algo que nunca se había visto hasta ahora en un Mac. Este cambio "difumina aún más la línea con el iPad", aclara Kuo.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

Prosigue detallando cómo estos cambios "parecen reflejar la observación a largo plazo de Apple sobre el comportamiento de los usuarios del iPad [...] indicando que en ciertas situaciones los controles táctiles pueden mejorar la productividad".

Sin embargo, hay un 'pero'. Esta función estará únicamente reservada para los MacBook Pro, y no para los MacBook más baratos, como el MacBook ultra económico con procesador de iPhone que Apple está preparando para 2025.

Este volantazo hacia la experiencia táctil se habría confirmado parcialmente con la aparición de Gurman, citando la publicación de Kuo y dándola como cierta. Recuerda que esta misma noticia la dio en enero del año 2023.

"Como anuncié en enero del 2023, los MacBook Pro del año que vienen serán los primeros Mac con pantallas táctiles", aclara Gurman en un escueto 'post'.

As I first reported in Jan 2023, the OLED MacBook Pro next year will be Apple’s first touch screen Mac. https://t.co/2m9zYPJbkV https://t.co/0jdxQ8gLdB — Mark Gurman (@markgurman) September 17, 2025

¿Por qué es importante? Gurman es uno de los mayores filtradores de la industria actual, con un historial repleto de éxitos. Tanto es así, que prácticamente todo lo que vaticinó de los iPhone 17 se ha cumplido, casi palabra por palabra.

En este sentido, Apple parece haber hecho los deberes. macOS, el sistema operativo de los MacBook, tiene muchas semejanzas estéticas y funcionales con los sistemas de iPhone e iPad, máxime con la llegada de iOS e iPadOS 26.

Es decir, que la experiencia táctil en estos sistemas podría ser muy positiva. Recordemos que los iconos son grandes y el centro de control dispone de controles fáciles de acceder. No sería descabellado pensar en un MacBook con este tipo de pantalla.