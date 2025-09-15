Los iPhone 17 no son el final: Apple prepara una oleada de productos "en los próximos meses" según expertos

Apple ha puesto un importante colofón al verano presentando sus iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro y otros tantos productos, que ya se pueden reservar en España. Pero ojo, porque no son ni mucho menos los únicos.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ha hablado de lo que Apple aún tiene que presentar. Porque sí, hemos visto teléfonos, auriculares y relojes, pero no es lo único que queda. De hecho, quedan muchos por lanzarse "en los próximos meses".

Tanto es así que Gurman ha dado una lista de lo que Apple podría dar a conocer en las siguientes semanas, incluyendo productos tan esperados como los nuevos MacBook Pro con M5 o un MacBook Air ultraeconómico.

A Apple le queda mucho que presentar

En su newsletter, Power On, Gurman relata algunos de los productos que verán la luz a lo largo de lo que queda de 2025 hasta 2026. Y no habrá que esperar mucho, ya que el experto cita que veremos productos tan pronto como en octubre.

Es cierto que esto no pilla a nadie de nuevas. Apple ya ha presentado numerosos productos en las keynotes de finales de año; los nuevos MacBook Pro, con los consiguientes nuevos chips M... Esta es la lista citada por Gurman:

Nuevo Apple TV, con chip A17 Pro que además recibirá la Siri renovada con Apple Intelligence para el año que viene. Presumiblemente, equipará el nuevo chip N1 para WiFi, Bluetooth y Thread visto en el iPhone Air.

con chip A17 Pro que además recibirá la Siri renovada con Apple Intelligence para el año que viene. Presumiblemente, equipará el nuevo chip N1 para WiFi, Bluetooth y Thread visto en el iPhone Air. HomePod mini: un procesador S9, también con compatibilidad con la nueva Siri y la aparición otra vez del N1. Chip U2 de banda ultraancha, nuevos colores y sonido mejorado, aunque sin cambios en el diseño.

un procesador S9, también con compatibilidad con la nueva Siri y la aparición otra vez del N1. Chip U2 de banda ultraancha, nuevos colores y sonido mejorado, aunque sin cambios en el diseño. AirTag 2: los nuevos localizadores de Apple, con tres veces más rango de rastreo de objetos, un diseño más protegido ante criminales y sin cambios en el diseño.

los nuevos localizadores de Apple, con tres veces más rango de rastreo de objetos, un diseño más protegido ante criminales y sin cambios en el diseño. iPad Pro M5: mismo diseño ultrafino que el iPad Pro M4, pero incluyendo dos cámaras frontales y mismo panel tándem OLED.

mismo diseño ultrafino que el iPad Pro M4, pero incluyendo dos cámaras frontales y mismo panel tándem OLED. Vision Pro: mejoras en el hardware con la inclusión de chips M4 o M5, una nueva banda para la cabeza y de forma anecdótica, una nueva opción de color en negro espacial.

mejoras en el hardware con la inclusión de chips M4 o M5, una nueva banda para la cabeza y de forma anecdótica, una nueva opción de color en negro espacial. iPhone 17e: un nuevo iPhone barato, que también contaría con el mismo diseño del 16e pero con el mismo A19 del iPhone 17 y los mismos C1X y N1 del iPhone Air. Sin MagSafe, presumiblemente.

un nuevo iPhone barato, que también contaría con el mismo diseño del 16e pero con el mismo A19 del iPhone 17 y los mismos C1X y N1 del iPhone Air. Sin MagSafe, presumiblemente. MacBooks: en palabras de Gurman y de otros filtradores, se espera una nueva familia de MacBook Pro con M5, que se presentarían a principios de 2026. Le seguirá un nuevo MacBook Air con M5 en el primer trimestre de 2026.

en palabras de Gurman y de otros filtradores, se espera una nueva familia de MacBook Pro con M5, que se presentarían a principios de 2026. Le seguirá un nuevo MacBook Air con M5 en el primer trimestre de 2026. Studio Display: una nueva versión del ya conocidísimo Studio Display pero adoptando la misma tecnología mini-LED de los MacBook Pro. Podría verse en 2025 o 2026.

una nueva versión del ya conocidísimo Studio Display pero adoptando la misma tecnología mini-LED de los MacBook Pro. Podría verse en 2025 o 2026. Apple Home Hub o HomePad: el famoso HomePod con pantalla de 7 pulgadas que tendría las capacidades de la Siri potenciada con Apple Intelligence.

En la lista hay varios detalles sobre varios productos muy a tener en cuenta. Por ejemplo tenemos los AirTag, que ya casi están confirmados por los filtradores de cara a un hipotético lanzamiento para este final de año.

Los iPad Pro M5 serán los que estrenen, seguramente, los nuevos chips M5. No se ha hablado de cuestiones de diseño, lo que deja claro que Apple mantendrá la misma estética del iPad Pro M4, pero adoptando un hipotético sistema de doble sensor frontal.

Le sigue el rumoreadísimo Home Hub o HomePad. Este es un dispositivo para controlar el hogar inteligente que además permitiría hacer llamadas vía FaceTime, pero que fue retrasado por la crisis de la Siri mejorada con IA generativa.

Los MacBook Pro con M5, así como los MacBook Air, tampoco tendrían cambios sustanciales en el diseño. No se sabe si Apple repetirá la jugada de los M4, haciendo una rápida transición de los M3 a los M4 y actualizando toda su línea de Mac.

Cabe aclarar que Gurman no ha incluido en su lista el supuesto MacBook Air ultrabarato con chip A19. En los últimos meses se ha cacareado la idea de un portátil muy barato por parte de los de Cupertino, que cambiaría los M5 por los A19 o A19 Pro de los iPhone 17.

Otra duda razonable refiere a las keynotes. Es casi seguro que Apple hará un último evento de final de año, puede que centrado en la domótica inteligente. Otros tantos dispositivos, eso sí, se han lanzado con notas de prensa.