Las pistas sobre el nuevo iPhone 17 Pro que esconde la invitación de Apple para su próxima keynote del 9 de septiembre.

Los iPhone 17 están a la vuelta de la esquina. Apple ha confirmado esta semana la fecha de su gran evento de presentación, será el 9 de septiembre y en él se espera conocer la nueva familia de teléfonos, incluido el iPhone 17 Air y nuevos Apple Watch. La invitación de la keynote parece decir más que la simple fecha.

Aunque las invitaciones de Apple suelen ser parecidas, estas suelen reflejar la esencia del evento que se aproxima. El logo de la manzana se transforma cada año para dar pistas de las novedades que la empresa tiene planeado anunciar.

En este caso, estaría indicando nuevas opciones de color y un sistema de enfriamiento por cámara de vapor, tal y como indica el medio especializado MacRumors. Estos detalles ya han protagonizado antes algunos rumores, por lo que no ha sido difícil detectarlos en el anuncio de la marca.

Supuestos colores de los nuevos iPhone 17 Pro. MacRumors Omicrono

El mes pasado, Filipe Espósito de Macworld informó que los modelos iPhone 17 Pro llegarán a las tiendas con dos nuevos colores entre las cinco opciones habituales: el naranja y azul oscuro. No parece una simple casualidad que el logo de este año tenga esos mismos tonos. De ser cierta esta predicción, los usuarios podrán elegir entre un iPhone negro, blanco, gris, azul oscuro y naranja.

Otro de los detalles que podrían haber inspirado el diseño de la carta de invitación es el interior del dispositivo. Distintos rumores aseguran que los iPhone 17 contarán con una mejor capacidad para disipar el calor. En particular se ha dicho que el iPhone 17 Pro incorporará un sistema de refrigeración por cámara de vapor.

En este sentido, la manzana mordida de Apple parece un mapa de calor infrarrojo generado por una cámara térmica, dice MacRumors. Que cada uno saque sus propias conclusiones. El Galaxy S25 Ultra de Samsung y otros teléfonos Android ya integran este elemento para controlar el sobrecalentamiento de sus potentes chips y baterías.

La cámara de vapor consistiría en una cámara metálica delgada y sellada que contiene una pequeña cantidad de líquido. Al calentarse el iPhone por un uso prolongado o cargas de trabajo muy exigentes, el líquido se transforma en vapor y se disipa por la superficie de la cámara. Finalmente el vapor se enfría y se condensa cerrando el círculo.

Fotomontaje con el concepto de un iPhone 17 Air. Manuel Fernández Omicrono

El próximo 9 de septiembre se confirmarán estos y otros detalles de los futuros productos de la marca. A partir de las 19.00 h. (hora peninsular española) se desvelarán todas las novedades de la compañía de la manzana. Las invitaciones ya se han enviado para que la prensa asista a Apple Park, la sede de la compañía en Cupertino (California), pero el evento también se podrá seguir en streaming a través de los canales oficiales de Apple y del directo que realizaremos en EL ESPAÑOL - Omicrono.