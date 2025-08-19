El motor que cambiará las bicicletas eléctricas: se integra en el cuadro y ofrece "máxima potencia en el mínimo espacio"

Las bicicletas eléctricas siguen evolucionando a ojos vista. Desarrollar baterías con mayor densidad energética y una carga más rápida es una de las prioridades de los ingenieros, pero lo que de verdad está marcando la diferencia es la creciente competencia en motores cada vez más pequeños, ligeros y potentes.

En esa carrera, en la que destacan los esfuerzos de empresas como ZF, con un potente motor tan pequeño como una lata de cerveza, el fabricante suizo Maxon quiere tener un papel protagonista. Reconocido por sus motores de precisión utilizados en aplicaciones tan exigentes como los rovers de la NASA en Marte, ha irrumpido con fuerza en el sector de las bicicletas eléctricas con su última innovación: el sistema Bikedrive Air S.

Este motor de montaje central no solo desafía a rivales como el DJI Avinox ofreciendo una potencia considerable y un alto par en un formato excepcionalmente ligero y compacto.

La cuestión va más allá de los números: también promete una experiencia de pedaleo natural y silenciosa para las e-bikes de alto rendimiento, desde las de montaña hasta las de gravel o las diseñadas para entornos urbanos.

El desarrollo del Bikedrive Air S se basa en las décadas de experiencia de los ingenieros de Maxon en tecnología de motores de corriente continua sin escobillas (BLDC, por sus siglas en inglés). El objetivo era diseñar sistemas de asistencia que no comprometieran la agilidad, el peso ni la estética de la bicicleta, y el nuevo motor cumple integrándose de forma casi invisible en el cuadro y ofreciendo especificaciones de gama alta.

Un diseño de vanguardia

El corazón del sistema, la unidad motriz, es una auténtica obra de arte de la ingeniería. Con un peso de tan solo 2 kilogramos, es capaz de entregar un par motor de 90 Nm y una potencia pico de 620 W. Estas cifras lo sitúan directamente en la categoría de los motores full-power, compitiendo con unidades considerablemente más pesadas y voluminosas.

La asistencia está limitada a 25 km/h, cumpliendo con la normativa europea, y está diseñada para funcionar de manera óptima incluso a cadencias de pedaleo elevadas de hasta 130 rpm, sin tirones ni deceleraciones bruscas.

El motor Maxon Bikedrive Air S

Uno de los secretos de su rendimiento reside en su extraordinaria eficiencia, que puede alcanzar hasta el 85%. Eso permite que el sistema funcione con baterías más pequeñas y ligeras para lograr una autonomía similar, lo que contribuye a la reducción del peso total de la bicicleta.

Maxon ofrece varias opciones de batería para adaptarse a las necesidades de cada ciclista y tipo de bicicleta: una de 400 Wh (con un peso de 1,8 kg) y otra de 600 Wh (2,8 kg). Para las rutas más largas, se puede añadir un extensor de autonomía de 250 Wh, que funciona como una batería externa y pesa 1,6 kg.

Otro aspecto técnico crucial es el innovador mecanismo de rueda libre patentado por Maxon. Este diseño elimina cualquier resistencia perceptible al pedalear sin asistencia o al superar la velocidad máxima de 25 km/h, ofreciendo una sensación de conducción idéntica a la de una bicicleta tradicional.

Además, el diseño compacto del motor permite un factor Q (la distancia entre los puntos de anclaje de los pedales) a partir de solo 155 mm, similar al de las bicicletas convencionales y que favorece una biomecánica de pedaleo más natural y eficiente.

La visión de Maxon

La transición de Maxon desde los componentes para la industria aeroespacial y médica hacia el ciclismo no ha sido casual. La empresa ha visto en el mercado de las e-bikes un campo perfecto para aplicar su filosofía de "máxima potencia en el mínimo espacio".

En ese sentido, la colaboración con equipos de ciclismo profesional ha sido fundamental en el proceso de desarrollo y optimización de los motores, ejemplificado en el acuerdo con el fabricante suizo de bicicletas Thömus y su equipo de cross-country.

El motor Bikedrive Air S Maxon Omicrono

Esa asociación se ha materializado en modelos como la Thömus Lightrider E Ultimate, la bicicleta eléctrica de montaña de doble suspensión más ligera del mundo con 14,8 kg y el motor Bikedrive Air como estandarte.

Su sucesor, recién presentado, no disminuye de tamaño ni de peso, pero aumenta considerablemente el par motor para permitir a los ciclistas afrontar todo tipo de pendientes y cuestas pronunciadas.

"Lo que hace especial al Air S no es solo su relación peso-potencia única, sino también su versatilidad", sostiene Volker Stützinger, director de bicicletas eléctricas de Maxon, en un comunicado de prensa. "Para bicicletas de montaña, gravel o urbanas, las propiedades del sistema lo hacen universalmente aplicable en muchas categorías de bicicletas".

El control se realiza a través de una interfaz minimalista integrada en el tubo superior o en el manillar, que muestra el nivel de batería y el modo de asistencia seleccionado. Para aquellos que deseen un control más exhaustivo, la aplicación móvil de Maxon permite ajustar los parámetros del motor y visualizar datos detallados de la ruta.

E-bikes ligeras y potentes

La llegada del Bikedrive Air S ha generado una gran expectación entre los fabricantes de bicicletas de gama alta. Una de las primeras marcas en adoptar este revolucionario sistema ha sido la firma suiza Instinctiv, que ha presentado su nueva gama de bicicletas de montaña Ocelot.

La gama Instinctiv Ocelot se compone de tres versiones, todas ellas con cuadro de carbono y el sistema de suspensión patentado PUMA. La Ocelot 145, orientada al enduro, presenta 170 mm de recorrido de horquilla y 145 mm traseros, con un peso de 19,2 kg.

La bicicleta eléctrica Instinctiv Ocelot con el motor Bikedrive Air S Instinctiv Omicrono

El modelo intermedio, la Ocelot 135, es una bicicleta de trail polivalente con 160/135 mm de recorrido y un peso de 18,8 kg. La más ligera del trío es la Ocelot 125, diseñada para un trail ágil con 160/125 mm de recorrido, un peso de solo 18,7 kg y un precio de partida de 9.862 euros.

La otra gran apuesta procede de Thömus con la Lightrider E Max, que se presenta como una bicicleta de trail más cómoda y potente que la Lightrider Ultimate E. Con un precio previsto de 6.360 euros, la E Max ya se puede reservar online y empezará a distribuirse a finales de este mismo año.