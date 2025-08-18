Meta va a por Apple: sus nuevas gafas para competir con las Vision Pro llegarían pronto y por menos de 700 euros

En un año, Meta aspira a presentar dos nuevas gafas inteligentes. A principios de verano presentaron su colaboración con Oakley, diseñadas para deportistas, y en unas semanas se daría a conocer un nuevo modelo muy esperado, el que tendrá pantalla en lentes. Supone todo un desafío para otros gigantes como Apple, que tiene planes para competir en esta carrera, pero se lo toman con más calma.

Meta está preparando sus primeras gafas inteligentes con pantalla, conocidas por el momento como Hypernova. Esta novedad vería la luz el próximo mes, al mismo tiempo que los nuevos iPhone y demás novedades de Apple. Sin embargo, la compañía de la manzana no tendría listo su rival para las Hypernova hasta dentro de dos años.

La última columna de Mark Gurman aborda esta hoja de ruta de Apple y cómo Meta podría adelantarse por la derecha con este lanzamiento a un precio más bajo del esperado. Ya se sabe gran parte de las cualidades que traerá este nuevo modelo.

Meta Hypernova

Contará con una pequeña pantalla para ver las aplicaciones y recibir las notificaciones en la lente derecha sin necesidad de sacar el móvil. Las gafas también se podrán controlar mediante un accesorio neuronal desde la muñeca, similar al funcionamiento de las gafas de realidad aumentada Orion.

Aunque sin duda, el dato más intrigante es el precio. Se había hablado previamente de 1.000 dólares, incluso de 1.400 dólares. Un precio considerable si se compara con las conocidas Ray-Ban de Meta que no tienen pantalla y se lanzaron por 329 euros. Incluso el modelo Oakley cuesta 549 euros.

Pero esta nueva versión se ha comparado con un iPhone de gama alta por la tecnología que integra. Aun así, parece que el precio finalmente no será tan alto. Gurman afirma que Meta habría encontrado la manera de rebajar el precio de este nuevo producto a solo 800 dólares, menos de 700 euros al cambio.

Esta mejora se debe a que la empresa está aceptando márgenes más bajos para impulsar la demanda, una táctica común para productos nuevos. Eso sí, hay que tener en cuenta que los 800 dólares son el precio inicial, por lo que habría que añadirle el coste extra de las variaciones en cada modelo y las lentes graduadas para las necesidades de cada persona.

El plan de Apple

Este lanzamiento podría poner contra las cuerdas al producto más innovador de Apple, las gafas Vision Pro, así como la extensa lista de gafas que la marca de la manzana está preparando para el futuro. Las Vision Pro no han tenido el éxito esperado, en parte por su alto precio y por la falta de contenido para aprovecharlas al máximo, teniendo en cuenta que este dispositivo no responde una necesidad real que obligue a los usuarios a invertir en él.

Gurman asegura que Apple este año la marca solo llevará una ligera actualización del producto con un chip más rápido. No será hasta 2027 cuando está prevista la mayor novedad, la llegada de un modelo más económico y ligero, pesarán un 40% menos que las Vision Pro originales.

Es una espera larga, más en tecnología, y con la competencia lanzando otras opciones. También entonces se presentaría el primer intento de Apple de competir con las gafas inteligentes Meta Ray-Ban. Serán unas gafas con diferentes materiales y monturas para que cada cliente elija el tamaño y estilo que le conviene, e integrarán control de voz, reconocimiento de gestos, grabación de fotos y vídeos, detección ambiental con IA y audio, una oferta muy similar a la que ya ofrecen las Ray-Ban actuales.

En comparación con el producto que Meta estaría a punto de presentar, Apple anunciaría su segunda versión de las gafas inteligentes para el 2028. Este modelo destacaría por incluir una pantalla en el cristal. Utilizará cristal líquido sobre silicio y tecnología de guía de ondas. Solo entonces se podrá valorar si llegan a tiempo o tarde para conquistar este mercado.