Los primeros MacBook Pro con pantallas OLED se harán de rogar: llegarían a finales de 2026, según rumores

La expectación en torno a los iPhone 17 y a su posible fecha de presentación el próximo 9 de septiembre sigue muy viva en España. Sin embargo, hay quien espera como agua de mayo los futuros y esperados MacBook Pro con pantallas OLED. Aún habrá que esperarlos.

Un informe coreano provisto por DealSite expone detalles interesantes sobre los paneles OLED que poblarán los mejores portátiles de Apple del futuro. Según el reporte, Samsung Display será el único proveedor principal de estos paneles para la línea MacBook Pro.

La cuestión es que estos paneles, de producción OLED Gen 8.6 según vaticina MacRumors, está pensada para la generación de MacBooks Pro de finales del año 2026, culminando una plétora de rumores desde que Apple hiciera el salto a paneles Mini-LED.

Paneles OLED en MacBook Pro

La noticia coreana informa que Apple planea lanzar un MacBook Pro equipado con este tipo de paneles para al menos finales de 2026, citando fuentes internas de la industria. Compañías de Corea del Sur, de hecho, también han comenzado a invertir en la tecnología OLED que se espera esté presente en estos portátiles.

El motivo principal no es solo por el buen hacer de Samsung en materia de paneles, sino que Samsung Display es una de las principales inversoras en el método transistores de película fina de óxido (TFT), imprescindible para Apple.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

Este tipo de paneles, dicen DealSite y MacRumors, son idóneos para dispositivos como portátiles o tablets debido a que se usan sustratos de vidrio más grande. Esta idea, combinada con la tecnología TFT, es menos costoso a nivel de producción e incluye numerosas mejoras.

Por un lado, se consigue más brillo, una mejor eficiencia energética (es decir, un consumo energético reducido) y una mayor escalabilidad. Todo ello se traduce en una batería extendida para los MacBook Pro que equipen estas pantallas.

No serán las únicas bondades. Colores más contrastados, mayores niveles de brillo, la ya mencionada eficiencia de la energía del sistema y negros puros con mayor rango dinámico son solo algunos de estos beneficios directos.

La fecha coincide con otras que se han vertido por analistas y por medios de comunicación, fijando un plazo para el año que viene en el que se esperan estos portátiles. Obviamente, es lógico pensar que serán los modelos Pro los primeros en tener estas pantallas.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

A tenor de estos rumores, también se ha hablado de un caso quizás más improbable: la sustitución del actual notch en los portátiles de Apple por incluir una Dynamic Island no táctil. Es decir, un recorte en forma de píldora directamente en las pantallas.

Este es un rumor menos plausible; Apple nunca ha aplicado un recorte así a uno de sus MacBook, ni siquiera lo ha aplicado a sus iPad, incluso después de haber lanzado la Dynamic Island con los iPhone 14 Pro en 2022.

También hay otro detalle interesante. Recientemente, Mark Gurman de Bloomberg negó que Apple fuera a actualizar sus Mac este año con chips M5, descartando de facto que vayamos a ver unos MacBook Pro M5 en este 2025.

¿Quiere decir que serán los MacBook Pro M5 del 2026 los que recibirán estas pantallas OLED? No se sabe. Existe la posibilidad de que Apple simplemente esté alargando un poco más el calendario de actualizaciones anual de sus procesadores para dar más margen de vida útil a sus productos.