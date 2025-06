Un misterioso dispositivo aparece filtrado en el código fuente de Apple: podría llegar este mismo año

Desde que Apple lanzase los AirPods Pro de segunda generación allá por el año 2022, los usuarios en España han estado esperando una renovación que mejore las pocas asperezas del anterior modelo. Un modelo que podría haberse filtrado finalmente en el código de Apple.

O no. Según adelanta MacRumors, el código fuente de Apple se ha actualizado con referencias numéricas a un dispositivo de audio totalmente desconocido, que no corresponde con ningún identificador conocido de los productos actuales.

Y es que todos los dispositivos de audio de Apple incluyen un identificador muy concreto referente a su conectividad Bluetooth. Por ejemplo, los AirPods Pro 2 con USB-C tienen el identificador 0x2024 (8228) en el código. Este ahora incluye una referencia que es desconocida por el momento.

¿Qué producto es este?

El código actualizado corresponde a las listas de sincronización de dispositivos, que referencia todos los dispositivos de audio actuales de Apple unidos a un ID de Bluetooth adicional. Este es el que 'chiva' al usuario qué producto es cuál.

En este caso, MacRumors habla del identificador 8239, que no correspondería a ningún producto de Apple para el audio, ya sea AirPods o Beats. Obviamente la idea es pensar más en unos AirPods que en unos Beats, pero no es posible descartar estos otros productos.

AirPods 4 Chema Flores Omicrono

De hecho, lo que sostiene la hipótesis de los AirPods Pro 3 hace referencia a una reciente filtración producida a mediados de mayo. En una actualización de software, Apple cambió una referencia en una cadena de código que hablaba de la necesidad de unos AirPods Pro 2 "o posterior".

Quedan pocos meses para que Apple muestre por fin sus iPhone 17 y con ellos numerosas actualizaciones de hardware. Los usuarios esperan que estos sean los AirPods Pro 3, pero otros filtradores han negado que estos auriculares siquiera aparezcan este año.

Así, quedan dos escenarios: el posible lanzamiento de estos AirPods Pro 3 en otoño junto a los iPhone 17 o que no veamos estos auriculares hasta por lo menos 2026, según los analistas. En ese caso, solo queda especular sobre unos auriculares Beats nunca vistos.

Existe una pequeña posibilidad de que Apple presente un producto hasta nunca visto en el mercado que también use la conectividad Bluetooth para funcionar. No hay rumores de ningún tipo al respecto, por lo que es imposible dirimir si esto puede ocurrir o no.

Por supuesto, la opción más lógica es que este nuevo dispositivo sea un producto Beats que ayude a diversificar todavía más la cartera de productos de audio de Apple en lo que llegan estos nuevos AirPods Pro 3 a España.