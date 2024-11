Los AirTag cambiarán en 2025: una renovación en potencia y privacidad para seguir encontrando lo que pierdas

No es un misterio que los AirTag de Apple, los localizadores idóneos para no perder objetos y similares han sido todo un éxito. Un éxito de ventas tan inesperado que ya son muchos en España los que esperan una segunda generación, en forma de unos AirTag 2. Se esperan nuevos localizadores con más funciones en conectividad, y los rumores apuntan a una fecha muy temprana: 2025. Ahora, una nueva fuente confirma que los AirTags 2 llegarán.

Mark Gurman, el mismo experto que vaticinó la llegada tanto de los iMac M4 como de los potentísimos MacBook Pro con M4 Max (y los Mac mini con M4 Pro) acaba de hablar de estos localizadores en su newsletter Power On. La compañía no solo se estaría preparando para lanzar este modelo, sino que ya estaría muy avanzado en las primeras pruebas de fabricación, con un lanzamiento inminente proyectado para los próximos meses.

Citando fuentes internas, Gurman relata que no habrá prácticamente nada nuevo en el diseño exterior de los AirTags 2. La clave estará en el interior, ya que los AirTags de segunda generación incluirán mejoras en privacidad y sobre todo una mayor potencia, con un alcance aumentado y con refuerzos en su chip inalámbrico.

Los AirTags 2 serán una realidad

Pese a la gran utilidad de los AirTags actuales, muchos usuarios cuestionables han usado estos productos para cometer delitos. Acosadores se han dedicado a usar los AirTags para, por ejemplo, acechar a una persona a la que le han metido un AirTag en su vehículo o en sus prendas de ropa. Esto llevó a que Apple y Google se unieran para incluir funciones que, por ejemplo, detectaran más gadgets de seguimiento encima del usuario.

Algunas de las primeras novedades orbitan en torno a este concepto. Otra de las técnicas que los acosadores y criminales llevan a cabo para perpetrar sus fechorías con los AirTags consiste en retirarles los altavoces para conseguir que sean más difíciles de detectar. Apple tomará cartas en el asunto y según Gurman, hará que retirar este altavoz sea algo sustancialmente más difícil.

AirTag Chema Flores Omicrono

Además de ello, los AirTag 2 tendrán un alcance mejorado y un chip inalámbrico integrado reforzado, lo que se traduce en unos localizadores más potentes. Algo lógico, ya que recordemos que los AirTag se lanzaron en 2021, hace ya casi cuatro años, por lo que necesitan casi de forma urgente una renovación en características. Ya en 2022 se lanzaron a Internet los primeros rumores sobre estos futuribles AirTag 2.

El primer rumor vino de la mano del analista Ming-Chi Kuo, el cual predijo que Apple lanzaría una segunda generación de este dispositivo. "Si las ventas de los AirTag continúan creciendo, creo que Apple desarrollará una segunda generación", dijo Kuo en aquel momento. En octubre del 2023, añadió una actualización a su predicción.

En aquel momento, Kuo explicó que la producción en masa de los AirTag 2 se llevaría a cabo a finales de 2024, y posteriormente lamentaba que la producción se posponía a 2025. No dio detalles adicionales ni sobre funciones ni sobre fechas de lanzamiento. Sin embargo, la idea de que los AirTags 2 se produzcan en 2025 no implica que estos localizadores no se lancen en ese mismo año.

En mayo de este mismo año, Gurman dio las primeras pinceladas de la que será la primera actualización de hardware de los AirTags, dando incluso un nombre en código del dispositivo: B589. Además de los AirTags 2, Apple estaría preparando un televisor y una pantalla con Siri, equipada con un brazo robótico. Además, también se dibuja en el horizonte un HomePod con pantalla, que recuperaría el diseño icónico de uno de los Macs más queridos.