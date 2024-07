El robot que jubilará a los dentistas: es más preciso y hasta ocho veces más rápido que un humano gracias a la IA

La industria de la robótica está evolucionando a pasos agigantado y transformando diferentes sectores en España y todo el mundo. Desde hace tiempo son varias las compañías e investigadores los que están sorprendiendo con máquinas capaces de hacer una variedad de tareas, desde realizar suturas microscópicas y operaciones médicas hasta preparar la comida y limpiar la cocina a velocidad de vértigo. Ahora, llega un nuevo robot con inteligencia artificial (IA) que jubilará a los dentistas, ya que es más preciso y hasta ocho veces más rápido que un humano.

Perceptive, una empresa con sede en Boston (Estados Unidos), ha creado un nuevo robot autónomo controlado por inteligencia artificial que ha realizado por primera vez una intervención completa en un paciente humano; cuya tarea ha completado ocho veces más rápido en comparación con un dentista humano. Una máquina que destaca por incluir un escáner volumétrico 3D manual que permite construir un modelo 3D detallado de la boca.

Un modelo en el que se incluyen desde los dientes hasta las encías o, incluso, los nervios bajo la superficie dental mediante tomografía de coherencia óptica (OCT). Una técnica diagnóstica de imagen del robot que utiliza haces de luz para construir sus modelos volumétricos, que son de alta resolución y que permite detectar automáticamente las caries con una precisión de alrededor del 90%, según los creadores de esta máquina.

El primer tratamiento hecho por un dentista robot

Tras realizar el modelo 3D de la boca, el robot dentista planifica la operación y la lleva a cabo. Una máquina que cuenta con varias especialidades, como preparar un diente para una corona delta, que es un procedimiento que completa en tan sólo 15 minutos; cuando en el caso de un dentista humano esto lleva dos horas y se suele dividir en dos visitas. Perceptive señala también que su máquina puede trabajar de forma segura "incluso en las condiciones de mayor movimiento" y que las pruebas realizadas en humanos han sido todo un éxito.

"Estamos muy contentos de haber completado con éxito el primer procedimiento dental robotizado totalmente automatizado del mundo. Este avance médico mejora la precisión y la eficacia de los procedimientos dentales y democratiza el acceso a una mejor atención odontológica, para mejorar la experiencia del paciente y los resultados clínicos. Estamos deseando hacer avanzar nuestro sistema y ser pioneros en soluciones de atención sanitaria dental escalables y totalmente automatizadas para los pacientes", señala en un comunicado Chris Ciriello, director general y fundador de Perceptive.

El robot dentista. Perceptive Omicrono

"Este sistema robótico transformará la odontología. La experiencia del paciente será mejor porque se agilizarán los procedimientos y aumentará su comodidad. Las funciones avanzadas de obtención de imágenes, en particular el escáner intraoral, ofrecen detalles inigualables que nos permitirán diagnosticar antes los problemas con mayor precisión y conectar con los pacientes de forma más eficaz", añade Karim Zaklama, dentista general y miembro del consejo asesor clínico de Perceptive.

El dentista también asegura en el comunicado que "esta eficiencia nos permite centrarnos más en la atención personalizada del paciente y reduce el tiempo de sillón, lo que nos permite tratar a más pacientes con eficacia". Por lo que la máquina también ofrece la ventaja de ahorrar tiempo en la visita de los usuarios al dentista.

Un robot que por el momento no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y, además, sus creadores aún no han fijado un plazo para su puesta en marcha, como indican en New Atlas. Por lo tanto, es de esperar que pasen algunos años más antes de que el público general pueda acceder a este tipo de tratamiento.