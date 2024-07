China pone coto a los drones civiles usados en guerras: prohibirán su exportación para fines militares

Es un hecho que los drones son un pilar fundamental en el desempeño bélico de todo el mundo. España ha sido testigo de ello en numerosas ocasiones. De hecho, hay tantos drones presentes que guerras como la de Ucrania está colapsando debido a ello. China podría poner un importante coto a esta situación, prohibiendo la exportación de ciertos productos para cuestiones relacionadas con la guerra.

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado un nuevo paquete de medidas de control que afectan directamente a la exportación de drones para uso en entornos militares. Las normativas establecerán un control directo sobre algunos aparatos de consumo, presentes usualmente en el campo de batalla. En total, se implementará dicho control por un período de al menos dos años, relata EFE.

Los drones son los grandes afectados por las medidas, ya que la normativa incluye restricciones para equipos de comunicación por radios, sistemas anti-drones civiles e incluso motores para drones. China asegura que esta medida no busca dañar a ninguna potencia, y que responde al creciente riesgo de que drones de altas capacidades de consumo se usen para situaciones bélicas.

China pone coto a los drones

Todo comienza en Estados Unidos y con su cúpula mediática. Desde al menos abril del año pasado, tanto EEUU como algunos de sus aliados acusaron a China de estar exportando y desarrollando drones de ataque para Rusia, con la idea de que se usasen en su guerra contra Ucrania, según relata Bloomberg. No solo eso; denunciaron el uso de drones de consumo civiles provenientes de China por parte de Ucrania.

Una investigación del medio Nikkei Asia reveló la supuesta importación de Rusia de drones de empresas chinas. Entre diciembre de 2022 y abril de 2023, las empresas rusas habrían importado al menos 37 drones no tripulados valorados en poco más de 100.000 dólares, y que estaban destinados a usarse en la invasión a Ucrania, calificada por Rusia como "operación militar especial". Pekín negó en rotundo estos hechos.

DJI Mavic 3 DJI

En esa misma época, el Ministerio de Comercio chino anunció medidas que ya establecían ciertos controles a la exportación de equipamiento específico, que iba desde motores de drones hasta equipos de comunicación. Por aquel entonces, la entidad gubernamental prometió reforzar "el control de las exportaciones de drones" con el objetivo de evitar que sus productos acabasen en zonas de guerra.

Es aquí donde entra el nuevo conjunto de medidas provenientes de China, que prohíben la exportación de drones civiles no regulados que puedan usarse tanto para fines militares como para actividades terroristas. Una medida que, aclara el Ministerio, no va dirigida a ningún país "o región en particular" y que nace de los datos que maneja la entidad respecto al uso militar de drones de alto rendimiento.

DJI Air 2S Chema Flores Omicrono

Según el Ministerio, "la evaluación de los riesgos asociados" de este tipo de drones y el "rápido desarrollo de la tecnología de drones y la expansión de sus aplicaciones" han generado un importante riesgo de que "drones civiles de altas especificaciones sean utilizados con fines militares". Es por ello por lo que China ha decidido "ampliar adecuadamente los controles de exportación para mitigar estos riesgos."

Estados Unidos y DJI

España ha sido testigo de los muchos esfuerzos de Estados Unidos por prohibir TikTok en el país. No obstante, no muchos recuerdan que junto a esta prohibición hay otra sobre la mesa: la de DJI. Ya en 2020 llegaron a bloquear a la compañía por una supuesta vinculación con el gobierno de China, sin ir más lejos. Un nuevo proyecto de ley recientemente aprobado incluye el veto a DJI, lo que abriría la puerta a la salida de la compañía de Estados Unidos.

DJI Mavic 3 Pro. Chema Flores Omicrono

En junio de este mismo año, la Cámara de Representantes aprobó la llamada Ley de Autorización de la Defensa Nacional de Estados Unidos para 2025, con el nombre FY25 NDAA. Básicamente esta legislación asigna gastos de defensa para el año 2025, y entre sus epígrafes se encuentra el veto a DJI. Dos senadores del país incluyeron una enmienda titulada "Countering CCP Drones Act", que reintroducía la idea de prohibir la venta de drones DJI en los Estados Unidos.

Si bien es cierto que la enmienda todavía no se ha considerado, el Senado espera votar estas enmiendas a la NDAA muy pronto. En la enmienda se considera la inclusión de los productos de DJI en una lista de equipos restringidos; la misma lista en la que actualmente se encuentra Huawei y que le ha valido el veto del uso de los servicios de Google. Además, pide que el Secretario de Defensa revise a los fabricantes de drones para determinar sus conexiones militares con China.

DJI, por su parte, ha respondido en Viewpoints, su blog oficial. No solo califica estas enmiendas de "problemáticas y perjudiciales para el amplio ecosistema de operadores, empresas y agencias de seguridad pública de EEUU", sino que se defiende lanzando una serie de argumentos desvinculando sus productos del entorno bélico. Por ejemplo, explican que DJI no es una empresa militar, y que denuncian activamente el uso de sus drones en combate. De hecho, cesaron sus ventas de drones en Ucrania y Rusia.

Afirman que DJI no fabrica equipos de grado militar y que no buscan ni siquiera oportunidades comerciales para usos u operaciones en combate. Además, exponen su apoyo a la creación de "programas de subvenciones que permitan un mayor uso de las tecnologías de los drones en materia de seguridad pública". Denuncian cómo estas medidas podrían obstaculizar las operaciones y programas de drones construidos hasta el momento.

Dji Mini 3 Pro Chema Flores Omicrono

Finalmente, DJI recuerda a los congresistas los esfuerzos realizados por la marca para repudiar el uso de drones para causar daños. Algunos de ellos han pasado por el desarrollo de soluciones de seguridad que eviten este fin. "Los drones DJI fabricados después del 16 de septiembre de 2022 cumplen con el sistema Remote ID de la FAA", dice la empresa. Esta suerte de matrícula electrónica "permite a las autoridades localizar e identificar un dron que esté volando de manera insegura".