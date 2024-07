El aire acondicionado portátil de Carrefour que arrasa: sin instalación y enfría en segundos por menos de 175€

España está sufriendo las consecuencias de una nueva ola de calor, con regiones en alerta por fuertes temperaturas. Los sistemas de aire acondicionado se han convertido en un producto indispensable para cuidar la salud en esta etapa del año y protegerse de los posibles golpes de calor. Por suerte, hay muchas opciones para no tener uno en casa sin complejas instalaciones. Los supermercados como Carrefour o Lidl compiten por vender con la mejor oferta aires acondicionados portátiles fáciles de utilizar de una habitación a otra.

El aire acondicionado portátil Evvo 1750 Frig/h (7000 BTU/h) de Carrefour es una solución para mantener cualquier habitación fresca y confortable durante los días más calurosos como en estas fechas. Carrefour vende este aire acondicionado de la marca Evvo por 174,90 euros. El envio a domicilio es gratuito en la tienda online de esta cadena de supermercados.

Este dispositivo cuenta con una capacidad de enfriamiento para estancias de hasta 15 m², un detalle perfecto para dormitorios, salas de estar u oficinas pequeñas. Su principal ventaja es que no requiere de una compleja instalación, basta con enchufarlo a la corriente y configurar su funcionamiento.

Aire acondicionado portátil de Evvo 1750 Frig/h Carrefour Omicrono

No solo refresca, si no que puede realizar tres funciones en un solo cuerpo: enfría, deshumidifica y ventila el espacio en el que está. Hablamos del modelo 1750 Frig/h de Evvo. Para no tener que preocuparse por el aire acondicionado, cuenta con un temporizador integrado de hasta 24 horas que permite programar el funcionamiento según las necesidades de cada casa.

Para programarlo, cuenta con un panel integrado en la pantalla LED, pero también con un mando a distancia para elegir entre dos velocidades o un modo nocturno. Promete ser silencioso para no despertar al usuario durante la noche, generando solo 65dB de ruido.

Con categoría energética A para un consumo responsable de energía, esto significa que consume menos energía, ayudando a reducir los costos de electricidad y minimizando su impacto ambiental. Por otro lado, este electrodoméstico puede extraer hasta 20 litros de agua del ambiente al día con su función de deshumidificador, mejorando la calidad del aire en casa o la oficina.

Y para desplazarlo por la vivienda de una habitación a otra, integra ruedas en su base. Estas ruedas giran 360 grados para que el traslado sea lo más fluido posible. Se trata de un modelo potente frente a otros aires acondicionados de ventana que se ha popularizado para usarlos dentro o al aire libre.