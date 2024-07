Zuckerberg confirma que lanzará nuevas gafas inteligentes este 2024: así serían las Ray Ban

Si el año daba comienzo con el histórico lanzamiento de las Apple Vision Pro, el 2024 podría terminar con unas nuevas gafas de Meta, el principal rival, que sí está disponible en España. Las gafas inteligentes son el nuevo dispositivo de moda, pueden ser de realidad mixta como las de Apple o las Meta Quest, pero también modelos de sol más enfocados como complemento del móvil como las Ray Ban de Meta, cuya nueva versión estaría a punto de conocerse, según ha confirmado Mark Zuckeberg.

El magnate de WhatsApp e Instagram recibía una pregunta en su tercera red social Threads, sobre unas misteriosas gafas de pasta gorda y patillas flexibles que no se habían visto antes, salvo en alguna patente. Zuckerberg respondía afirmando que compartirán más información a finales de este año, lo que sugiere un anuncio en el último trimestre.

Son numerosas las marcas que se han atrevido a integrar tecnología en el formato más clásico de gafas, como las Lenovo Legion Glasses, unas gafas de realidad aumentada que sirven como complemento al smartphone. También están las Xreal Air 2 o las de Xiaomi. Incluso Apple cuenta con patentes similares. La mayoría permiten escuchar audio desde las patillas o tomar fotografías y vídeos desde la montura, siendo un complemento del teléfono como lo puede ser un reloj inteligente.

Publicado por @zuck Ver en Threads

No hay mucha más información, aparte de una imagen filtrada del dispositivo, sobre las futuras lentes tecnológicas de Meta. La fotografía muestra unas gafas de pasta gruesa cuyas patillas se pliegan por la mitad y no en el borde con las lentes. Una patente anterior muestra un diseño similar en el que se indica que tendría tecnología para proyectar imágenes en el cristal frente al ojo, así como hacer seguimiento ocular del usuario, entre otras funciones.

La tecnología HUD o pantalla de visualización frontal en español podría mostrar al ojo notificaciones y traducción de texto en tiempo real para evitar tener que sacar el móvil del bolsillo. Sin embargo, esto no sería una función de realidad mixta como las Meta Quest o las Vision Pro.

Patente de Meta Patently Mobile Omicrono

Este añadido explicaría esa patilla más gruesa y un posible aumento del peso de las futuras gafas. Se rumorea que podrían pesar 70 gramos en comparación con los aproximadamente 50 gramos de las gafas Ray-Ban Meta y los 30 gramos de las gafas tradicionales.

Por otra parte, The Financial Times y informa que Meta está explorando una inversión multimillonaria para comprar la empresa EssilorLuxottica, su colaborador en la primera versión de las Ray Ban. El gigante tecnológico evalúa adquirir una participación de hasta el 5% en este grupo de lentes de lujo, que estaría valorada en unos 4.500 millones de euros.

No obstante, no es la única interesada en esta marca, Google también habría mostrado interés por esta empresa para incluir su asistente de inteligencia artificial Gemini en futuras gafas inteligentes, informa The Verge. Con el auge de la IA generativa, las principales empresas tecnológicas se planean integrar sus asistentes virtuales en equipos wearables, como auriculares con cámaras, un plan en el que trabaja Meta y que Apple también está valorando.

Una empresa se inspira en otra y viceversa, mientras se espera saber más de las futuras Ray Ban de Meta, los ingenieros de Mark Zuckeberg trabajan en una nueva gafa de realidad mixta que copiaría la función EyeSight de Apple Vision Pro, igual que se espera que marcas como Samsung y Google XR presenten algo similar.