Beats Pill está de vuelta: el icónico altavoz de Apple tiene nuevo diseño, mejor calidad de sonido y 24 horas de batería

Tras el anuncio de Apple Intelligence para iOS18 a principios de junio, la próxima gran presentación de Apple no se espera hasta septiembre, cuando se den a conocer los nuevos iPhone 16. Sin embargo, para aprovechar la llegada del verano y suavizar la espera, la compañía de Tim Cook ha lanzado un nuevo altavoz, una nueva versión de sus míticas píldoras portátiles Beats.

Tal y como adelantaba Marc Gurman la semana pasada, los Beats Pill ya están en la tienda online de Apple por 149 dólares. Se pueden reservar desde hoy en los colores negro, rojo y dorado y las entregas comenzarán el 27 de junio. Con la compra se incluyen seis meses de acceso a Apple Music. Por ahora no se conoce la fecha y el precio que tendrán en España.

Los rumores que circulaban hace una semana sobre este nuevo anuncio han acertado, los nuevos Beats Pill llegan para superar a sus predecesores, incluso al modelo Pill Plus, tanto en diseño como en calidad de sonido. Destacan por unos graves más potentes y una autonomía de 24 horas junto a carga rápida e inversa.

Nuevo diseño

La nueva versión promete un sonido más potente y envolvente, con graves más profundos y una tonalidad mejorada. Para ello, se ha rediseñado tanto el exterior como el interior de este dispositivo.

Por fuera, la inclinación del diseño se ha incrementado 20 grados para que el sonido salga más directo hacia las personas. Por dentro, el woofer utiliza neodimio más potente para dar al motor un 28% más de fuerza, lo que se traduce en un 90% más de volumen.

Beats Pill 2024 Beats Omicrono

Al mismo tiempo, explica la marca, los bordes minimizan la distorsión de los graves. Para suavizar esa distorsión también se ha pasado de tweets duales a uno solo rediseñado. Asegura Beats que este nuevo diseño consigue un sonido superior a los antiguos Beats Pill Plus.

Un día de autonomía

Al ser un modelo pequeño para llevar de un lado a otro en estas fechas propias de piscinas y playas, el equipo cuenta con clasificación IP67 con resistencia al polvo y al agua, suficiente para protegerlo si se sumerge por accidente en la piscina, pero se recupera rápidamente.

Beats Pill 2024 Beats Omicrono

Además, el Beats Pill ha adelgazado, siendo un 10% más ligero que la versión Pill+ y cuenta con un cordón extraíble para transportarlo más fácil. La web señala que la autonomía del equipo es de hasta 24 horas de uso, además de un sistema de carga rápida que ofrece con solo 10 minutos otras dos horas de música. Se carga a través de un puerto USB-C, el cual también sirve para carga inversa y poder usarlo como power bank para cargar la batería del teléfono.

Por supuesto, no faltan funciones como el emparejamiento entre varias unidades para poder crear una fiesta o cine al aire libre con dos Beats Pill. Se empareja rápido con iOS o Android y para no perderlo, cuenta con la función Find My que Apple está aplicando a todos sus dispositivos, desde AirTags hasta los AirPods.