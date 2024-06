Lidl va a por Thermomix con un descuento bestial en su robot de cocina Monsieur Cuisine Connect

Thermomix sigue siendo la referencia en cuanto a los robots de cocina, pero Lidl les plantó cara hace años con Monsieur Cuisine, su propia versión, no sin evitar una dura y larga batalla legal en los tribunales. Tras revertir a su favor el rumbo de la lucha judicial Lidl continúa vendiendo su máquina Monsieur Cuisine Connect y de vez en cuando sorprende con grandes descuentos en España como este último.

Con conexión WiFi y una gran pantalla para seguir las recetas, este modelo amplía las opciones de creación en la cocina. Lidl suele ofrece este producto en su tienda online por 299 euros, pero este verano obsequia a sus clientes más fieles con un reembolso de 200 euros, es decir, el Monsieur Cuisine Connect se queda en menos de 100 euros, exactamente 99,9 euros.

La oferta se consigue con 5 cupones de reembolso de 40 euros a través de la app Lidl Plus. La promoción estará disponible desde el 1 de julio hasta el 17 del mismo mes, con una reserva en Lidl Plus. Pero si no se cuenta con reserva, el pedido se podrá hacer a partir del 6 de julio hasta el 17.

Lidl Monsieur Cuisine Connect, compra ya el robot de cocina más barato y completo

Solo es necesario comprar el robot de cocina en una tienda de Lidl y escanear la tarjeta Lidl Plus, en el momento. Así se emitirán hasta 5 cupones de 40 euros, uno por mes en los próximos cinco meses, de agosto y con vigencia de 30 días. Esto supone descargarse la aplicación de Lidl Plus y estar pendiente de los cupones mensuales para obtener hasta final de año los descuentos necesarios.

Monsieur Cuisine Connect

Con esta oferta, se puede obtener un robot de cocina nuevo por menos de la mitad de su precio. En concreto, este modelo conectado incluye el vaso de mezcla que se anclaba en una base con pantalla digital a través de la que se acceden a cientos de recetas. La máquina trabaja en diferentes modos de cocinado, con una potencia de cocción de 1.000 W, batir a 800 W y ajustes de temperatura entre 37 y 130 grados regulables de 5 en 5.

Monsieur Cousine Connect

Monsieur Cuisine Connect es capaz de amasar, cocer al vapor y rehogar, además de las funciones principales, opciones que la mayoría de robots ofrecen actualmente, pero con diferentes precios. Estas funciones se complementan con diferentes accesorios como la cesta para cocinar al vapor, las cuchillas y varios utensilios para remover, así como una espátula.

El vaso central tiene un volumen de cocción de 3 litros y una capacidad total de 4,5 litros, para cocinar varias raciones de todas las recetas que incluía el robot. Monsieur Cuisine integra 213 platos preinstalados en Cooking Pilot, un libro de recetas virtual.

Monsieur Cuisine Connect de Lidl (9)

A esta biblioteca se pueden sumar muchas más recetas desde internet y seguirlas con la pantalla de 7 pulgadas en la que se indica el tiempo, la velocidad y la temperatura a la que está trabajando la máquina. Para navegar por ella y aplicar los diferentes parámetros de cocinado solo hay que mover la rueda giratoria central.

Todas estas cualidades, son similares a las listas de especificaciones que se pueden encontrar en el resto de robots de cocina del mercado. Sin embargo, es el precio del Monsieur Cuisine Connect el que la ha dado tanta popularidad. A diferencia de los más de 1.000 euros que cuestan las máquinas de Thermomix, este robot ahora se puede conseguir por menos de 100 euros.