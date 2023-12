El Apple Watch se queda sin opciones: Joe Biden se niega a evitar su prohibición de venta

La pesadilla que Apple está viviendo con sus Apple Watch Series 9 y Watch Ultra 2 no ha hecho más que comenzar. La semana pasada veíamos en España como una disputa de patentes en Estados Unidos provocaba que Apple tuviera que dejar de vender estos relojes en suelo americano, obligando a la compañía a intentar evitarlo por todos los medios. No lo ha conseguido, ya que Joe Biden no ha vetado la prohibición.

Después de que la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) fallara en contra de Apple, el organismo daba la razón a la compañía de tecnología médica Masimo. A juicio de la entidad, Apple habría infringido patentes en torno a la tecnología del sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch, lo que ha llevado a que se prohíba la venta de estos relojes de forma preventiva en Estados Unidos.

Esta prohibición se hacía vigente el pasado jueves 21 de diciembre a las 15:00 hora local del este del país. Apple tenía dos vías para intentar evitar esto; solicitar a la ITC que se retrase la prohibición o conseguir que Joe Biden vetase la prohibición, debido a que la Casa Blanca estaba monitoreando el asunto. Ahora, con la negativa de Biden, la prohibición se hace total.

Biden no ha intervenido

Así lo han asegurado medios como 9to5Mac o The Verge, que han detallado cómo la administración de Biden se ha negado a vetar la decisión del ITC. Una declaración de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aseguró a la CNBC que la entidad ha decidido "no revertir la determinación de la ITC".

Lo ha hecho tras realizar una "cuidadosa consideración", dando a entender así que las reclamaciones tanto de Masimo como de la ITC son reales. Por supuesto y tal y como recoge 9to5Mac, Apple ha criticado la decisión, explicando que están en desacuerdo con ella y que están trabajando tanto en soluciones técnicas como legales para revertir toda esta situación.

Apple Watch Ultra 2 y Apple Watch Series 9 Chema Flores Omicrono

De hecho, la declaración a 9to5Mac por parte de Apple incluye la presentación de un recurso de apelación. De esta forma, Apple seguirá sin poder vender sus modelos Apple Watch Series 9 y Watch Ultra 2 a través de su tienda online o sus tiendas minoristas. Hay que recalcar que esta prohibición se aplica únicamente al territorio estadounidense, por lo que España y otros países quedan fuera de esta prohibición.

Poco después del anuncio de la decisión, se supo que Apple estaba trabajando en una actualización de software en el sensor de oxígeno en sangre para evitar tener que realizar cambios a nivel de hardware y poder volver a vender rápidamente los relojes en Estados Unidos.

Apple Watch Series 9 con nuevas correas. Apple Omicrono

Sin embargo, las patentes hacen especial mención al hardware, más concretamente, a la forma en la que se emite luz para medir la cantidad de oxígeno en sangre de la persona a través de la piel. Por ende, Masimo especifica que una actualización no sería en absoluto suficiente para devolver estos relojes al mercado, por lo que si la situación se agrava, Apple podría verse forzada a modificar el hardware de estos modelos.

Actualmente, no es posible comprar los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en Estados Unidos. Debido a que el Apple Watch SE 2 no dispone de un sensor dedicado para medir la cantidad de oxígeno en sangre, este no está afectado por las decisiones de la ITC. Queda por ver qué pasos toma Apple para intentar salir de este atolladero, o si en su defecto el recurso de apelación de Apple consigue lo que se propone.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan