La herramienta multiusos inspirada en el mar: una navaja duradera ante cualquier accidente

Las navajas suizas y las multiherramientas siempre han sido un buen recurso para tener cerca en todo momento, tanto si se va de acampada, a pescar o se está trabajando en algún montaje o reparación. Cada día son más populares las herramientas multiusos o aquellas que presumen de ser las más pequeñas para llevar en cualquier bolsillo o en el llavero. Pero el diseño y la practicidad también son aspectos a tener en cuenta, esta cuchilla portátil de Oceanus Brass, está inspirada en la época dorada de la navegación sin renunciar a la seguridad y funcionalidad.

Su diseño de inspiración náutica se remonta a una época donde los marineros recurrían a herramientas como los sextantes para guiarse por el vasto océano. Utensilios cubiertos de oro para perdurar más frente a las complejas condiciones de altamar.

La TwinTide se ha puesto a la venta en la plataforma Kickstarter en busca de financiación. Esta cuchilla se puede conseguir en preventa con un 55% de descuento sobre el precio de minorista que tendrá cuando salga al mercado. TwinTide tiene un precio de 43 euros y se comenzará a distribuir entre los primeros compradores en diciembre de 2023. A la hora de escribir este artículo solo quedan dos unidades disponibles con esta oferta.

TwinTide, cuchilla inspirada en el mar Oceanus Brass Omicrono

Se trata de una herramienta multiusos diseñada para utilizarse en las condiciones más duras tanto en tierra como mar adentro. El TwinTide está diseñado para resistir cualquier tormenta, dos cuchillas a que se pueden asignar de forma independiente como sea necesario.

La marca Oceanus Brass la ha diseñado inspirándose en las mareas, para realizar una transición fluida de una tarea a la siguiente. "Así como los marineros han aprendido a aprovechar el poder de las mareas para la navegación, hemos diseñado TwinTide para garantizar que puedas navegar sin problemas a través de una variedad de tareas" afirman sus creadores.

TwinTide, cuchilla Oceanus Brass Omicrono

Hay que levantar el resorte de acero inoxidable para acceder a las palas y después cerrarlo para llevarlo como una llave. Su mecanismo parte de un ladrillo de latón macizo y placas de acero inoxidable cortadas con láser. La cuchilla mide 136 mm de longitud, 27 mm de ancho y tiene un grosor de 7,6 mm, todo integrado en una pieza de 178 gramos de peso.

Por el contrario, las cuchillas son de quita y pon, su alto contenido de acero al carbono no es resistente a la corrosión, pero se pueden reemplazar de forma económica. Sus responsables quieren que el usuario no tenga miedo de doblar, desafilar o romper las hojas al usarlas por miedo a no encontrar reemplazo fácil. Aseguran que es una cuestión de seguridad, pues un cuchillo desafilado es más peligroso que uno bien afilado al requerir mayor presión.

