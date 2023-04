Por qué los televisores OLED de LG son la mejor opción para los amantes de las series y el cine

Las plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o HBO Max ofrecen en España una avalancha continua de series y películas de gran calidad. En los últimos meses, las aventuras espaciales de The Mandalorian, el mundo post apocalíptico de The Last of Us o la última temporada de ese monumento shakesperiano llamado Succession comparten protagonismo con algunas ganadoras de los últimos premios Oscar, desde Sin novedad en el frente hasta Top Gun:Maverick. Para disfrutar de todas ellas en condiciones óptimas no hace falta salir de casa: la tecnología de los televisores OLED de LG ofrece el máximo realismo gracias al contraste infinito y a la intensidad de los colores con el único negro puro.

Gracias al modo Filmmaker, que respeta los valores visuales con los que los directores concibieron sus obras, y a las últimas tecnologías de LG, vivirás el cine en casa como nunca. Esta funcionalidad, unida a la tecnología LG OLED, hace que estos televisores logran lo que otros no pueden: imágenes con negros puros con una profundidad increíble, que hacen que el resto de colores destaquen y brillen sin manchar las zonas oscuras.

Negros puros

Uno de los elementos decisivos a la hora de disfrutar del mejor cine y las series más rompedoras en casa es la fidelidad con la que se trasladan las ideas de los creadores a los paneles del televisor, sin cambios artificiosos en la imagen y el sonido.

Para ello, una de las claves son sin duda los negros puros que ofrecen los televisores OLED de LG. Para conseguirlos, los últimos modelos utilizan más de 33 millones de puntos autoluminiscentes que se encienden y se apagan de forma independiente. Eso les permite generar un mayor contraste, lo que acentúa los colores y el brillo, y permite que el espectador se sumerja tanto en las escenas más oscuras como en las más luminosas.

Para una calidad de imagen de cine, no solo es imprescindible un panel con la última tecnología, sino que también debe ir acompañado de un procesador que maximice la calidad tanto de imagen como de sonido. En este sentido, el procesador Alpha9 es el único creado y programado para el perfecto rendimiento de la tecnología OLED. Este procesador, el auténtico corazón de los nuevos televisores de LG, es el encargado de gestionar tecnologías como AI Picture Pro, un escalado mejorado para lograr una mayor claridad y un mapeo dinámico de tonos que enfatiza la profundidad y los detalles de la imagen. La inteligencia artificial se encarga de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes y sonidos, para ofrecer ajustes perfectos y convertirte así en el protagonista de cada escena.

En ese sentido, también contribuye decisivamente AI Sound Pro, que identifica el movimiento de objetos en pantalla para escalar y simular un sonido envolvente de 7.1.2 canales. Esto, unido a la compatibilidad de los televisores LG con tecnologías como Dolby vision y Dolby Atmos, garantiza una experiencia inmersiva única.

Para que puedas disfrutar de un buen atracón de series o de tu saga favorita al completo, LG también ha pensado en los efectos sobre tu visión. Por eso, ha incorporado a sus televisores OLED la tecnología 'Guardián Ocular', que te protege de las emisiones de luz azul y los molestos parpadeos. Eso implica una emisión de un 50% menos de luz azul que la habitual en los paneles LED, lo que previene la fatiga ocular.

Experiencia audiovisual completa

Si de verdad eres un amante del cine, sabrás lo imprescindible que es el sonido envolvente de las salas. Trasladar esa experiencia a tu salón, es posible si combinas tu TV con una barra de sonido que incorpore las últimas tecnologías como las de LG. Su amplia gama de barras de sonido, te permite inundar cualquier estancia con un sonido potente de hasta 810W y lleno de matices.

Como experto en audio, LG ha creado la primera barra de sonido (S95QR) del mundo con un altavoz central Dolby Atmos, que ayuda a reproducir con mayor claridad y matices tanto las voces como la banda sonora y los efectos especiales.

Es compatible con los formatos más habituales en el cine profesional y presentes en los contenidos de las plataformas de streaming, como Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, IMAX Enhance o Hi-Res Audio, también de manera inalámbrica. Además, gracias a funciones inteligentes como AI Room Calibration analiza tu salón gracias a sus micrófonos y ofrece las sensaciones más inmersivas adaptando el sonido a la estancia.

Por todo esto y mucho más es la pareja indispensable para vivir las películas y las series en tu televisor OLED de LG con la máxima intensidad y fidelidad. Gracias a esta combinación, se consigue un sonido espacial de triple nivel adaptado a cada salón con inteligencia artificial.

Décimo aniversario

Cuando los primeros televisores OLED llegaron por primera vez al mercado, hace ahora una década, LG fue el pionero y encargado de liderar la revolución que supone esta tecnología. Desde entonces, ha seguido al frente de la innovación año tras año, ya sea a través de los primeros televisores OLED curvos del mundo, los primeros con resolución 4K y 8K, el primer y único televisor OLED enrollable y el primero flexible, el LG OLED FLEX, que lanzó el año pasado.

Siguiendo esta línea innovadora, y como Nº1 en ventas mundial desde hace 10 años con OLED, LG está a punto de lanzar su nueva gama 2023 con lo último en tecnología para trasladar esa experiencia de cine a tu salón. Como amante del cine y las series ahora puedes disfrutar de la experiencia audiovisual completa con la mejor calidad de imagen y sonido de LG, gracias a la precompra exclusiva del nuevo modelo LG OLED evo C3 que incluye de regalo la nueva barra de sonido SC9S y su soporte Perfect Match. Tienes hasta el 14 de abril de 2023 para hacerte con la combinación perfecta que te hará disfrutar del cine en casa como nunca antes.

