IKEA prepara su primer tocadiscos: diseño premium y audio moderno

Hace muy poco nos enterábamos en España de la muerte oficial de los iPod de Apple. Y el motivo de su desaparición no es difícil de entender, ya que actualmente el sector de la reproducción de audio está dominado por los servicios de streaming, accesibles desde cualquier smartphone. IKEA, pese a esto, ha decidido presentar su primer tocadiscos.

En la Semana del Diseño de Milán de este año, el gigante empresarial ha anunciado una asociación con el grupo Swedish House Mafia para desarrollar una serie de dispositivos de reproducción de audio en el hogar. Uno de ellos es un tocadiscos que destaca principalmente por su diseño moderno.

Perteneciente a la colección Obegränsad, este tocadiscos al igual que el resto de productos de la línea buscarán llegar a todos aquellos "con un presupuesto limitado pero creatividad ilimitada". Desgraciadamente, IKEA ha sido parca en detalles respecto a su precio y disponibilidad.

Tocadiscos de IKEA

Este es el primer tocadiscos que la compañía comercializa desde el año 1973. Su diseño es extremadamente minimalista; el disco giratorio superior con el brazo del tocadiscos en la parte derecha, dos interruptores físicos en la parte frontal para controlar la reproducción y una serie de conexiones en un lateral.

Admite velocidades de disco de entre 45 a 33 rpm y el brazo en forma de J de la parte lateral tiene un cartucho de Audio Technica en la parte final del mismo. Todo apunta a que el sistema para colocar el lápiz óptico para leer los discos es manual, y no automático.

Tocadiscos de IKEA. IKEA Omicrono

Incorpora un preamplificador con dos puertos RCA para cables estándar o para conectar un amplificador de más fidelidad. No obstante, admite funciones Bluetooth y podrá transmitir su audio a través de esta misma conexión. El tocadiscos, además, estará alimentado por USB, por lo que no funcionará mediante corriente alterna.

Desgraciadamente, no se sabe nada más del aparato, e IKEA no ha especificado ni precios ni disponibilidad. No obstante, ha asegurado que toda la colección Obegränsad se debería lanzar en otoño de este año, por lo que es de esperar que este dispositivo se lance junto al resto de la línea. Junto a este tocadiscos, se han presentado un escritorio para productores de música y un sillón minimalista con correas ajustables.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan