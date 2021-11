Los procesadores de Qualcomm cambiarán de nombre: será más fácil identificarlos

Aunque Qualcomm sea una de las firmas más importantes en el terreno de la telefonía actual en España y en el resto del mundo, algunos usuarios tienen problemas para distinguir sus productos. El mayor ejemplo son sus procesadores para Android, los Qualcomm Snapdragon, cuya nomenclatura puede resultar confusa para algunos. Eso es justo lo que van a cambiar desde la empresa estadounidense.

Según ha anunciado la propia compañía, la marca 'Snapdragon' recibirá numerosos cambios. Se modificará el sistema de numeración que hasta ahora dividía estos procesadores por gamas, y la propia marca 'Snapdragon' funcionará como una marca independiente, separada de la marca 'Qualcomm'.

Esto es algo que ya se ha empezado a ver en algunos productos de la firma, como el último procesador de la compañía, el Snapdragon 888 Plus que no cuenta con el 'Qualcomm' en sus imágenes promocionales. Además, con el cambio de numeración, Qualcomm pretenderá igualar estos Snapdragon con otros procesadores de otros campos, como los de PC.

Cambios en los Snapdragon

Hay que aclarar que esto no se compara con lo que ocurrió con Honor y Huawei, que se constituyeron como empresas completamente separadas. En este caso, Snapdragon seguirá perteneciendo a Qualcomm como hasta ahora, pero la marca 'Snapdragon' funcionará de forma separada en el nombre de los productos de esta gama.

El nuevo 'branding' de Snapdragon

¿Y qué ocurre con la numeración? Primero hay que entender cómo funciona. Hasta ahora, los procesadores Snapdragon se han nombrado con 3 dígitos que determinaban su gama, su potencia y la fecha de su lanzamiento. El primer dígito determinaba la gama del chip, siendo el 8 la gama más potente, el 7 perteneciente a la gama media premium, el 6 para la gama media y el 4 para la gama de entrada.

El segundo dígito indicaba más o menos la generación de lanzamiento (por ejemplo, el Qualcomm Snapdragon 865 sucedía al 855) y el tercer número mostraba actualizaciones menores (por ejemplo, el Qualcomm Snapdragon 768G era una revisión menor del Snapdragon 765G).

Procesadores de Qualcomm divididos por este sistema. Qualcomm Omicrono

Este sistema ha planteado dos problemas a la marca. El primero es que este es un sistema algo confuso para los no entendidos en materia tecnológica, y el segundo es que Qualcomm se está quedando sin números. La serie 6 ya está en el Snapdragon 695, la serie 8 está cerca del 9 con el Snapdragon 888 y la serie 7 está ya por el Snapdragon 780G.

De 3 a 1

La solución, según Qualcomm, es pasar de 3 dígitos a 1 dígito. Algo que ya hace con sus procesadores de PC Snapdragon; por ejemplo, están los Snapdragon 7c Gen 2 o los Snapdragon 8cx Gen 2. Según Qualcomm, se aplicará "un número de serie y generación de un solo dígito, alineándose con otras categorías de productos".

Qualcomm Snapdragon 8cx Qualcomm Omicrono

No obstante, no ha entrado en más detalles, por lo que no se sabe si Qualcomm añadirá letras como con los Snapdragon de escritorio o si por el contrario intentará simplificarlo todavía más. Tampoco se sabe si seguirá usando el esquema de '4', '6', '7' y '8' o si reestructurará la jerarquía de procesadores por completo. Aún con todo, algunas filtraciones apuntan a que el nuevo procesador tope de gama de la compañía se llamará Qualcomm 8 Gen 1.

Finalmente, Qualcomm también ha asegurado que habrá más cambios. Por ejemplo, dejarán de usar la nomenclatura '5G' para los procesadores que monten sus módems 5G, debido a que esta tecnología se ha vuelto "omnipresente" en su catálogo. Además, los procesadores más potentes de Qualcomm estarán caracterizados por el uso de tonos dorados en la publicidad asociada a estos productos, para catalogarlos como dispositivos de alta gama.

