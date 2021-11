Black Friday 2021: ofertas de El Corte Inglés, Amazon, Apple, Nothing, Media Markt, Lidl o Carrefour

El Black Friday, oficialmente, no comenzará hasta el día 26 de noviembre. No obstante, este no ha sido un impedimento para que los fabricantes y empresas hayan lanzado sus campañas oficiales, con descuentos y ofertas previos a este fin de semana. Y no son pocas las que están aprovechando estos pocos días para impulsar sus chollos.

Por supuesto, no todas las marcas funcionan igual. No todas aplican su Black Friday de la misma forma, y además de los clásicos descuentos en sus productos, algunas ofrecen importantes ventajas, como la eliminación de los gastos de envío o financiaciones especiales.

Repasamos las mejores campañas de Black Friday que actualmente hay por Internet en el mundo de la tecnología: chollos y ofertas de todo tipo reunidos en un compendio que podrás usar para exprimir al máximo estos próximos días.

Alcampo

El Black Friday de Alcampo tiene lugar entre los días 22 y 29 de noviembre, y se basa en tres partes: descuentos que llegan incluso al 40%, envío a domicilio gratis en compras de más de 90 euros y financiación a 20 meses sin intereses para los usuarios de la tarjeta Alcampo One, del 11 al 29 de este mismo mes. Estas son las mejores 5 ofertas:

Aldi

El Black Friday de Aldi, la campaña 'Black Precios' comenzará a partir del día 24 de noviembre, y se basará principalmente en descuentos. Estas ofertas de tiempo limitada englobará los productos más vendidos de la cadena de supermercados, incluyendo gadgets, electrónica e incluso dispositivos gaming. Estas son algunas de sus ofertas:

Cámara de acción por 24,99 euros con WiFi y 17 accesorios.

Reloj inteligente Aldi por 14,99 euros, con Bluetooth y llamadas.

Aro de luz por 19,99 euros.

Tiras LED desde 7,99 euros.

Teclado mecánico + ratón con RGB por 29,99 euros.

AliExpress

Aunque el Black Friday de AliExpress aún no ha comenzado, la firma ha comenzado a anticipar algunas de las ofertas que comenzarán el día 25 de noviembre a las 9:00 hora peninsular española y que tendrán lugar hasta el día 30, a las 8:59. Habrá descuentos de hasta un 80% y códigos y cupones especiales, como rebajas de 43 euros en pedidos de más de 290 euros, 15 euros de descuento en pedidos de más de 100 o 4 euros en pedidos de más de 30. Estas son las 5 mejores ofertas:

Amazon

En Amazon, ya ha comenzado la semana del Black Friday, con descuentos de hasta un 50%. Lógicamente los principales beneficiados de esta campaña son los propios dispositivos de Amazon, que cuentan con rebajas muy importantes de incluso un 62%. Estas son sus 5 mejores ofertas:

Apple

Apple ha anunciado cuándo tendrá lugar su propia campaña del Black Friday: desde el 26 de noviembre hasta el 29 de noviembre, los compradores podrán conseguir una tarjeta regalo del Apple Store con la compra de varios de sus productos, tanto en tiendas físicas, como en la Apple Store como online. Estos son algunas de las tarjetas:

iPhone SE / 12 / 12 Mini: 50 euros

50 euros iPad Pro 11 pulgadas / iPad Pro 12,9 pulgadas : 100 euros.

: 100 euros. iMac 27 pulgadas : 200 euros | MacBook Air / MacBook Pro M1 / Mac Mini : 100 euros.

: 200 euros | / / : 100 euros. Apple Watch Series 3 / Apple Watch SE : 50 euros.

/ : 50 euros. AirPods Max: 75 euros | AirPods Pro / Beats Studio3 / Beats Solo3 / Beats Powerbeats Pro: 50 euros | AirPods (2 y 3ª Gen) / Beats Studio Buts / Beats Flex: 25 euros.

Carrefour

Carrefour lleva desde el día 22 de noviembre lanzando sus propias ofertas del Black Friday en todo tipo de gadgets. Hasta el 28 de noviembre, las ofertas seguirán adelante, por lo que deberás ser rápido antes de que se agoten las existencias. Estas son las 5 mejores ofertas:

Cecotec

Cecotec también tiene su propio Black Friday, con ofertas que en su gran mayoría acabarán el día 29 de este mismo mes de noviembre. Estas son las 5 mejores ofertas de su catálogo de dispositivos de limpieza:

eBay

eBay ha lanzado la eBay Black Week, una semana completa de ofertas con descuentos de hasta un 40% en la página web del comercio electrónico. Estas son las 5 mejores ofertas:

El Corte Inglés

El Black Friday ha llegado a El Corte Inglés, desde que semanas antes la compañía lanzase su campaña Adelántate al Black Friday con ofertas previas. Desde el día 2 hasta el 28 habrá descuentos de hasta un 50% en electrónica y de un 40% en electrodomésticos e informática. Estas son las 5 mejores ofertas:

Energy Sistem

Energy Sistem, la firma española de audio estrena su Black Week, con descuentos del 25% del 22 al 29 de noviembre. Los usuarios podrán usar el código de descuento BLACKWEEK25 para aplicar la rebaja. Estas son las mejores ofertas de la campaña:

Fnac

Fnac ya está celebrando su Black Friday, con descuentos que van del 35% en opciones de informática hasta ofertas del 50% en el resto de electrodomésticos. Además, habrá ventajas especiales en algunos productos, como descuentos si se escoge recogida en tienda física. Estas son las 5 mejores ofertas:

Gog

GOG, la famosa tienda de videojuegos online propiedad de los desarrolladores del polémico título Cyberpunk: 2077 también está de Black Friday. Descuentos de hasta el 90% en varios de sus videojuegos, incluyendo por supuesto el Cyberpunk 2077 por 29,99 euros, el Horizon Zero Dawn Complete Edition por 24,99 euros o el Disco Elysium: The Final Cut por 19,99 euros.

Google

Google se apunta al Black Friday con ofertas en algunos de sus mejores productos como los Google Pixel Buds A o los Google Nest Hub.. Estas son algunas de sus mejores ofertas:

Huawei

La firma china Huawei también ha presentado sus ofertas del Black Friday, con superofertas que durarán hasta el 30 de noviembre y con descuentos que llegarán incuso al 60%. Además, habrá un sorteo por el que suscribiéndote a su campaña podrás ganar un set con pantalla, ratón y teclado. Además, varias de las compras de los dispositivos de Huawei vendrán con regalo incluido. Estas son las mejores ofertas:

Lidl

Lidl, la cadena de supermercados también ha tenido a bien lanzar su Black Week, con ofertas por el Black Friday en todo tipo de gadgets. Chollos semanales que incluyen dispositivos de cocina, bricolaje y demás. Estas son las mejores ofertas:

Macníficos

El distribuidor autorizado de Apple, Macníficos, lanza su Black Friday en todo tipo de dispositivos como periféricos pensados para productos de la compañía y accesorios. Descuentos de hasta un 85% en algunos productos y con el añadido de tener un descuento especial para dispositivos Sonos del 5% en cesta. Estas son las mejores ofertas:

Media Markt

El Black Friday de Media Markt ya está presente, y durará hasta el día 29 de noviembre a las 9:00 hora peninsular española. Descuentos de hasta el 60% en electrónica de consumo y gadgets, y también lanzan un sorteo: suscribiéndose a la newsletter de Media Martk, los usuarios podrán ganar un iPhone 13 con unos AirPods de 2ª Generación. Estas son las mejores ofertas:

Mi Electro

El Black Friday de Mi Electro durará hasta el 28 de noviembre, con chollos de electrodomésticos y tecnología en general. Una buena parte de las ofertas se engloban dentro de la campaña The Black Friday Games, con algunos de los descuentos más importantes. Estas son las mejores ofertas:

Movistar

El Black Friday de la operadora Movistar permitirá a los usuarios elegir 2 dispositivos de alquiler gratis durante 36 meses, junto a una línea móvil adicional durante 6 meses también gratis. Eligiendo una tarifa Fusión, los nuevos clientes podrán acceder a todo tipo de dispositivos, como una Lenovo Tab M10, un Oppo Reno 4 Z 5G o un Samsung Galaxy A32, todos por 0 euros al mes. Además, por un precio especial se podrá añadir un segundo dispositivo.

Nothing

La firma de audio del cofundador de OnePlus, Carl Pei, también ha anunciado su campaña para el Black Friday. Una campaña exclusiva para España y para Portugal que irá desde el día 24 de noviembre hasta del día 30, y el descuento principal se realizará sobre los Nothing ear (1).

Estos auriculares pasarán de costar 99 euros a 79 euros, y se poidrán comprar a este precio en El Corte Inglés, en Amazon, en Fnac y PCDiga. Aquí puedes leer nuestra reseña.

OnePlus

La firma de smartphones OnePlus también tiene planes para su Black Friday. Una hoja de ruta que desde el día 19 de noviembre se basa en descuentos y ofertas flash con descuentos de hasta el 90% en accesorios. Hasta el día 29 de noviembre, momento en el cual la empresa celebrará el Cyber Monday. Estas son las mejores ofertas:

Oppo

La empresa china Oppo no quiere quedarse atrás en su Black Friday. Su tienda online no solo ha habilitado envíos gratis para todos sus pedidos, sino que ahora los Oppo Find X3 Series y los Reno 6 Series cuentan con 3 años de garantía. Los descuentos van hasta el 40% en su tienda, y estas son las mejores ofertas:

Orange

El Black Friday de la operadora Orange rebajan prácticamente todos sus paquetes de dispositivos, tarifas y promociones con rebajas de hasta un 50%. Por ejemplo, las promociones con 3 meses de fibra + móvil + TV tendrán un descuento del 50% durante 3 meses y packs con solo móvil o internet también tienen promociones varias.

Algunos ejemplos incluyen un Samsung Galaxy S21 5G en 30 cuotas sin intereses por 10 euros al mes, sin pago inicial y con un Galaxy A03s por 1 euro más. También está el Samsung Galaxy A52s 5G por 5 euros al mes con las misma condiciones y con unos Galaxy Buds 2 por 1 euro más.

PcComponentes

PcComponentes, la tienda española de hardware e informática se encuentra sumida en su propio Black Friday, con una Black Week basada en ofertas de productos de gaming, electrónica e informática. Muchos de estos productos cuentan ya con pocas unidades, por lo que tendrás que darte prisa. Estas son las mejores:

PlayStation

Si eres amante de los videojuegos y sobre todo usuario del ecosistema de PlayStation, estás de suerte porque Sony ha vuelto con sus ofertas por el Black Friday. Ofertas en innumerables títulos de su PlayStation Store, tanto para PS4 como para PS5 y con descuentos en sus servicios. Por ejemplo, su suscripción a PlayStation Plus por un año ahora cuesta 39,99 euros, con un 33% de descuento.

Realme

Realme ha lanzado su campaña The Real Black Friday y actualmente se encuentra en la segunda ronda, que incluye ofertas flash y descuentos. Además, por la compra de un smartphone, el usuario se llevará unos Realme Buds Wireless por 6,99 euros adicionales. Estas son las mejores ofertas:

Samsung

Samsung ya ha estrenado sus ofertas del Black Friday, que tendrán lugar hasta el día 29 de noviembre. Habrá descuentos en todos sus productos; desde televisores hasta smartphones, pasando por electrodomésticos grandes como lavadoras o frigoríficos. Estas son las mejores ofertas:

TD Systems

TD Systems, la empresa de productos electrónicos y su tienda oficial cuentan con múltiples descuentos por su mes del Black Friday. Descuentos y rebajas que rebajan incluso 100 euros algunos de sus mejores productos, como televisores o altavoces gracias al código BLACK25 en la tienda. Estas son las mejores ofertas:

Vodafone

La operadora Vodafone ha adoptado un enfoque distinto al de otras empresas. Una de las bases de su campaña es el Green Friday, por el cual un usuario puede reciclar sus dispositivos antiguos para estrenar otro con un descuento adicional. Numerosos dispositivos ligados a tarifas de la compañía estarán rebajados, pudiendo ahorrar incluso 100 euros en algunos casos y 200 en la compra de un nuevo dispositivo trayendo el tuyo antiguo.

Vorwerk

La responsable de las marcas Kobold y Thermomix para limpieza y cocina también tiene su Black Friday. Esta promoción tendrá dos ventajas: descuentos en todos los repuestos y accesorios tanto de dispositivos Kobold como Thermomix y promociones en algunos de los principales productos de estas empresas. Descuentos que se aplicarán en la tienda online de Vorwerk. Estas son sus 4 rebajas más importantes:

Worten

El comercio Worten ha puesto a disposición de los usuarios su propia campaña de ofertas del Black Friday. En este caso, esta se centrará en rebajas en sus principales productos y con algunas ventajas, como envíos gratis. Estas son las mejores ofertas:

Xiaomi

La empresa china ha estrenado Xiaomi Friday, su nueva campaña de ofertas en su tienda online, que tendrá lugar del día 19 al día 28 de este mismo mes. En la web Xiaomi habilitará una lista de todos los teléfonos rebajados, y con descuentos especiales dependiendo del momento del día o de los códigos usados. Estas son las mejores 5 ofertas:

