Los procesadores de Intel de 12ª generación se están vendiendo antes de presentarse

Si algo hemos aprendido con la tecnología es que las filtraciones pueden suceder de un día para otro. Y estamos a pocos días de que Intel, a finales de este mismo mes, presente la 12ª generación de sus procesadores. Y sin que nadie sepa cómo, estos procesadores ya se están vendiendo.

Un usuario de Reddit afirma haber comprado hasta dos Intel Core i9-12900K, la gama más alta de la familia de CPUs de la firma. Concretamente, este usuario los habría comprado por 610 dólares cada uno, y además, los habría comprado en su envase de venta original. Algo que ni el propio usuario sabe cómo ha conseguido.

Y es que afirma habérselos comprado a un minorista anónimo adjuntando fotos del procesador. En esta caja podemos ver los procesadores, el logo de Intel e incluso un adorno con forma de oblea de procesadores como las que podríamos ver en las fundiciones de TSMC y similares.

Filtrados antes de venderse

I9-1200K. u/Seby9123 en Reddit Omicrono

Hablamos de unos procesadores que además de no haberse lanzado aún, ni siquiera se han presentado todavía. Obviamente sabemos que Alder Lake se lanzará presumiblemente a finales de este mes, en clara respuesta a los Ryzen 5000 de AMD. Sin embargo, no se sabe de qué forma han acabado dos de estos procesadores en manos de un usuario desconocido. Menos procesadores de la gama más alta de Intel.

Lo cierto es que al usuario comprar estos procesadores le ha servido de poco, ya que por ahora solo son compatibles con placas base Z690, que no han sido presentadas aún. De hecho, algunas de las fotos están censuradas ya que no puede publicar ni información de los procesadores ni de sus puntos de referencia principales.

Por ahora, rumores

i9-12900K u/Seby9123 en Reddit Omicrono

Hay que aclarar que esto no es ni mucho menos información oficial. De hecho, en la caja no se pueden vislumbrar las características del procesador; ni sus frecuencias, ni su TDP ni nada de eso. Aunque sí que es cierto que en este tipo de packaging, los fabricantes como AMD o Intel no suelen incluir serigrafías de estos detalles.

Se espera que esta nueva generación Alder Lake soporte PCI Express 5, Thunderbolt 4, WiFi 6E y memorias RAM DDR5. Estos procesadores usarán la última arquitectura híbrida de Intel, combinando núcleos x86 de alto rendimiento y eficiencia energética. Tendremos que esperar a finales de este mes para ver cuán cierta es esta filtración.

