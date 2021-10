Samsung renueva el hogar con sus nuevos electrodomésticos conectados

Samsung es especialmente conocida en España por su oferta en el mercado de los teléfonos móviles, pero la compañía surcoreana también cuenta con una potente apuesta por los electrodomésticos y los hogares conectados. Muestra de ello es la nueva familia de dispositivos para la casa con la que renueva su línea Bespoke y cubre cada rincón.

A través de un tour virtual, la compañía ha mostrado una casa plagada de dispositivos donde se ha podido ver sus principales novedades: un frigorífico modular, un purificador de agua, un zapatero que elimina la suciedad al vapor y nuevos televisores y barras de sonido.

De la cocina al salón, Samsung ha anunciado una completa gama de electrodomésticos que se han dado a conocer en el último año y que están pensados para la limpieza profunda o el entretenimiento, haciendo especial énfasis en la eficiencia energética y la desinfección plena de bacterias y virus.

En la cocina

Frigoríficos, lavavajillas y purificadores conviven en este espacio. Aquí Samsung ha presentado una nueva nevera modular Bespoke, con un diseño personalizable que se adapta a cada casa y sus necesidades y que cuenta con certificación A+ de eficiencia energética.

Frigorífico Samsung Samsung Omicrono

A su lado, un horno de la serie Infinite Line se presenta en dos versiones: Dual Cook con dos áreas independientes para cocinar varias recetas a la vez, y Dual Cook Steam que se une a una placa de inducción con control rápido.

En cuanto a los productos de limpieza, bajo la marca Bespoke, Samsung presenta un lavavajillas capaz de eliminar el 99,99% de las bacterias. La misma capacidad de desinfección que presenta el aspirador con mango Bespoke Jet, un dispositivo inalámbrico con dos horas de autonomía, tecnología Air Pulse y base de carga.

Bespoke Water Purifier Samsung Omicrono

También han presentado un nuevo purificador de agua, el Bespoke Water Purifier, y una lavadora con tecnología Al EcoBubble. Este último electrodoméstico gestiona el tipo de lavado y el consumo de agua según la carga y se complementa con una secadora Optimal Dry que también gestiona de forma autónoma el programa de secado para no dañar las prendas.

Pensando igualmente en esta limpieza, Samsung ofrece zapateros y armarios capaces de desinfectar el contenido. El zapatero Shoedresser utiliza la tecnología jet air para deshumidificar el calzado y elimina el 99,9% de virus y bacterias.

En el salón

De la limpieza, Samsung pasa a presentar varios productos centrados en ofrecer entretenimiento como el monitor para videojuegos Odyssey Neo G9. Tiene 49 pulgadas con 240 Hz para ofrecer una respuesta más rápida durante la partida y cuenta con tecnología Quantum Matrix.

Samsung Odyssey Neo G9 Samsung Omicrono

En este mismo ámbito, se presenta el ordenador todo en uno, Smart Monitor, con una pantalla que puede ser de 43, 32, 27 o 24 pulgadas, pero sirve tanto de monitor como de ordenador. Incluye conexión HDMI, puerto USB-C y un modo de entretenimiento para ofrecer todos los servicios streaming juntos.

Dentro del salón, no podía faltar en la presentación el proyector The Premier que la compañía ya ha mostrado en otras ocasiones. Con 130 pulgadas, resolución HDR10+ y 4K, el equipo se puede completar con la barra de sonido Q800 A, aunque no es la única que ha integrado en la presentación Samsung.

Samsung The Premiere. Samsung Omicrono

La compañía coreana también ha propuesto equipar la casa con una Sound Tower de Samsung de 1500 vatios, conectividad Bluetooth y un subwoofer de 10 pulgadas. Esta torre de sonido puede ir de la mano con el televisor The Sherif o el televisor Neo QLED.

El ecosistema de domótica de Samsung se completa con su purificador de aire Cube Air Purifier para eliminar el polvo y polen del ambiente. Así como el aspirador Jet Bot AI+ con sensor LiDAR e inteligencia artificial para moverse por la casa eliminando la suciedad del suelo, sin chocar con los posibles obstáculos que se pueda encontrar.

Nuevo robot aspirador de Samsung Samsung Omicrono

Con esta lista de productos para el hogar, Samsung continúa con su mensaje de #LifeUnstoppable, que persigue que los usuarios se queden en casa haciendo uso del ecosistema domótico de Samsung que cubre cada situación o necesidad.

