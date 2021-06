Lenovo tiene nuevos auriculares y un altavoz pensados para el teletrabajo

Lenovo ha aprovechado su conferencia previa al Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en Barcelona el 28 de junio, para dar a conocer sus nuevos productos. Si una parte del evento ha estado protagonizado por portátiles y monitores, la compañía también ha detallado sus nuevos auriculares inalámbricos y un altavoz pensados para trabajar.

El fabricante ha expandido su porfolio de accesorios Lenovo Go de la nueva sub-marca que anunció el mes pasado. Un catálogo que recibe nuevos productos que se han creado a medida para ordenadores y que se han diseñado para responder a inconvenientes comunes de productividad, como la batería baja durante los desplazamientos o la multitarea.

En ese sentido, la compañía ha anunciado nuevos kits de carga inalámbricos, auriculares y un altavoz pensado para el trabajo. A continuación, recopilamos todas las novedades que Lenovo ha presentado en su conferencia previa al MWC 21.

Auriculares y altavoz

El nuevo altavoz Lenovo Go Wired Speakerphone (99 euros), que funciona con Microsoft Teams, libera los oídos del uso prolongado de auriculares. Sin embargo, los entornos de oficinas abiertas, ubicaciones públicas y alternar las obligaciones familiares y laborales en el hogar no se prestan al uso de altavoces. Para ello, Lenovo Go incluye una amplia selección de auriculares que responden a cualquier necesidad de audio para conferencias y videollamadas.

El nuevo altavoz y los auriculares de Lenovo. Lenovo Omicrono

Los auriculares cableados Lenovo Go Wired ANC Headset (99 euros) e inalámbricos Wireless ANC Headset (159 euros) ofrecen la misma experiencia excelente de audio en dos formatos diferentes. El primero funciona mediante conexión USB-C o USB-A, mientras que el segundo emplea conectividad inalámbrica a través de Bluetooth dual, permitiendo emparejar dos dispositivos de forma simultánea.

Como alternativa, también puede conectarse mediante USB-C y cargarse al mismo tiempo. Ambos auriculares funcionan con Microsoft Teams y ofrecen cancelación de ruido activa avanzada, con una experiencia de audio personalizable a través de software.

Por su parte, los Lenovo Go ANC In-ear Headphones (79 euros) proporcionan la misma experiencia de audio de alta calidad con cancelación de ruido activa en un formato altamente compacto de auricular de botón, que permite pasar fácilmente al modo de conversación ambiente con tan solo pulsar una tecla. Diseñados para el funcionamiento universal con cualquier dispositivo USB-C, los auriculares de botón cuentan con teclas de control rápido para reproducción y llamadas, e incluyen tres tamaños de adaptador de silicona para el oído que facilitan un ajuste perfecto.

Cargadores portátiles

Junto con el cargador portátil Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank de 20.000 mAh (80 euros) anunciado el mes pasado, la compañía ha presentado el nuevo kit de carga inalámbrico Lenovo Go USB-C Wireless Charging Kit (139 euros) que proporciona una mayor libertad durante los desplazamientos frecuentes entre el puesto de trabajo y otras ubicaciones.

Uno de los nuevos cargadores portátiles de Lenovo. Lenovo Omicrono

Este kit de carga inalámbrico elimina la necesidad de desconectar y reconectar un cable de alimentación. Capaz de cargar portátiles de 13 o 14 pulgadas hasta 65W, el kit opera mediante la tecnología patentada de alimentación por contacto (Power-by-Contact) de Energysquare.

Por su parte, el cargador portátil inalámbrico Lenovo Go Wireless Mobile Power Bank (69 euros), ofrece una capacidad de 10.000 mAh que permite al usuario cargar dispositivos hasta 30W de forma simultánea, uno mediante conexión inalámbrica Qi y dos por USB-C. Al eliminar la necesidad de múltiples cables y ofrecer traspaso de alimentación, el cargador portátil reduce la preocupación por el estado de la batería de los trabajadores altamente móviles.

La compañía también ha presentado un accesorio para almacenar varios dispositivos llamado Lenovo Go Tech Accessories Organizer (45 euros). Un estuche que protege mediante los productos mediante compartimentos moldeados y cremalleras a prueba de salpicaduras. Con secciones dedicadas para ratón, cargador portátil, auriculares y cable de alimentación, el organizador también incluye un espacio para smartphone y bolígrafos, manteniendo todos los elementos al alcance.

Te puede interesar...